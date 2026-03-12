Η Carolina Reyes, μια αγαπητή influencer γνωστή ως «Carol the Warrior», πέθανε έπειτα από μάχη με τον καρκίνο, σε ηλικία 23 ετών.

Η γνωστή influencer έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη (11/3), όπως αποκάλυψε η οικογένειά της σε ανακοίνωση μέσω Instagram.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της πολεμίστριάς μας», έγραψαν οι δικοί της άνθρωποι. «Ήταν μια μαχήτρια, ένας λαμπρός άνθρωπος και ένα ανθρώπινο πλάσμα που δεν εγκατέλειψε ποτέ μπροστά σε καμία δυσκολία που βρέθηκε στον δρόμο της».

Beloved influencer Carol the Warrior dies age 23 as her family pays heartbreaking tribute https://t.co/vsPCGiuHRW — Daily Mail US (@Daily_MailUS) March 12, 2026

«Δυστυχώς, έφυγε από τη ζωή για να είναι με τον Κύριο στις 11 Μαρτίου 2026. Ζητάμε την ευαισθησία, την ενσυναίσθηση και την αγάπη σας προς την οικογένεια και τους φίλους της. Σας ευχαριστούμε που την αγαπήσατε, τη στηρίξατε, της δείξατε τόση στοργή και που την υποδεχόσασταν πάντα με ανοιχτές αγκάλες», κατέληγε η ανακοίνωση.

Την επόμενη ημέρα, οι συγγενείς της Reyes ανακοίνωσαν ότι θα πραγματοποιηθεί αγρυπνία στη μνήμη της την Πέμπτη στην Κάλι της Κολομβίας. Η τελευταία της ανάρτηση ήταν από το ταξίδι της στη Βραζιλία τον Φεβρουάριο.

View this post on Instagram A post shared by Mami carol 🦅 (@carol_the_warrior)

Τον Οκτώβριο του 2025 αποκάλυψε στους εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους της ότι είχε επισκεφθεί το νοσοκομείο για εξετάσεις λόγω προβλημάτων υγείας.

Τον επόμενο μήνα μοιράστηκε στα social media τη διάγνωσή της με καρκίνο και στη συνέχεια κατέγραφε δημόσια τη θεραπεία της με χημειοθεραπείες.

Η content creator είχε υπαινιχθεί τις δυσκολίες της υγείας της σε μια μακροσκελή ανάρτηση τον Δεκέμβριο του 2025, όπου έκανε απολογισμό της χρονιάς.

Παρότι ήταν μια χρονιά κατά την οποία «έκλαψε περισσότερο» και «υπέφερε περισσότερο», η Reyes είπε ότι «έμαθε επίσης τα περισσότερα».

Έγραψε: «Ήταν μια χρονιά που με διέλυσε σε κομμάτια, αλλά ταυτόχρονα μου έμαθε να ξαναχτίζω τον εαυτό μου από την αρχή. Αυτή η χρονιά μου έδειξε πόσο δυνατή μπορώ να είμαι, ακόμη κι όταν ένιωθα ότι δεν μπορούσα να συνεχίσω», συνέχισε. «Και τώρα, καθώς αποχαιρετώ αυτή τη χρονιά, δεν κλείνω απλώς ένα κεφάλαιο. Κλείνω ένα κεφάλαιο του εαυτού μου». «Παρόλο που πόνεσε, είμαι έτοιμη να μην τα παρατήσω ποτέ ξανά», κατέληξε.