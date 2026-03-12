Η Βρετανία εξετάζει τις επιλογές που διαθέτει για την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στον Περσικό Κόλπο, μετά την αύξηση των ιρανικών επιθέσεων σε πλοία, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι. Ο ίδιος σημείωσε ότι το Λονδίνο έχει ήδη αναπτύξει αυτόνομα ναρκαλιευτικά συστήματα στην περιοχή.

Το Βασιλικό Ναυτικό ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το τελευταίο ναρκαλιευτικό του, το HMS Middleton, το οποίο είχε βάση στο Μπαχρέιν, επέστρεψε στη Βρετανία την 1η Μαρτίου. Το πλοίο, ηλικίας άνω των 40 ετών, δεν διαθέτει πλέον πιστοποιητικό ασφαλούς πλεύσης.

«Έχουμε κάποια αυτόνομα συστήματα ναρκαλιείας ήδη στην περιοχή. Υπάρχουν πρόσθετες επιλογές τις οποίες εξετάζουμε και θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε, παράλληλα με τους συμμάχους μας», ανέφερε ο υπουργός.

Ενταση στα Στενά του Χορμούζ

Δύο πηγές δήλωσαν στο πρακτορείο Reuters ότι το Ιράν έχει ποντίσει περίπου 12 νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, γεγονός που ενδέχεται να περιπλέξει περαιτέρω τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή. Ο αμερικανικός στρατός ανέφερε ότι στοχεύει τις ιρανικές ναρκοθετίδες και βύθισε 16 από αυτές την Τρίτη.

Παράλληλα, δύο δεξαμενόπλοια φλέγονταν σήμερα σε λιμάνι του Ιράκ μετά από επίθεση με λέμβους γεμάτες εκρηκτικά, οι οποίες, σύμφωνα με υποψίες, ανήκαν στο Ιράν. Νωρίτερα, άλλα τρία πλοία είχαν δεχθεί επίθεση στον Κόλπο, με τον Χίλι να χαρακτηρίζει την κατάσταση «μεγάλη κλιμάκωση» εκ μέρους της Τεχεράνης.

«Πρόκειται για παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Είναι μια πολύ σοβαρή κατάσταση που επηρεάζει τις τιμές του πετρελαίου και το κόστος διαβίωσης όλων μας», υπογράμμισε ο Βρετανός υπουργός Άμυνας.