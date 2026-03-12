Παναθηναϊκός και ΑΕΚ ρίχνονται στη μάχη των «16» του Europa και Conference League. Οι Πράσινοι αντιμετωπίζουν την Μπέτις, στο ΟΑΚΑ (12/3, 19:45, ANT1, COSMOTE SPORT 3 HD), ενώ η Ένωση φιλοξενείται στη Σλοβενία από την Τσέλιε (12/3, 22:00, COSMOTE SPORT 4 HD ).

Με Τσιριβέγια ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το πρώτο παιχνίδι κόντρα στην Μπέτις για τη «φάση των 16» του Europa League, με τον Ράφα Μπενίτεθ να έχει λόγο να χαμογελά, καθώς ο Πέδρο Τσιριβέγια, έβγαλε ολόκληρο το πρόγραμμα.

Έτσι ο Ισπανός κεντρικός χαφ μπήκε στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με την ομάδα της Ανδαλουσίας, ωστόσο θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο πως δεν θα αγωνιστεί ως βασικός. Ανάλογα με το πώς θα πάει το παιχνίδι μπορεί να πάρει λεπτά συμμετοχής. Ωστόσο το πλάνο είναι να μπει πιο συντηρητικά και να αγωνιστεί ένα ικανό χρονικό διάστημα απέναντι στον Παναιτωλικό στο πρωτάθλημα.

Μετά από 16 χρόνια στους 16 σε νοκ άουτ, θέλοντας την πρόκριση στα προημιτελικά μετά από 23 χρόνια

Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει έπειτα από 16 χρόνια σε φάση των «16» νοκ άουτ ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Απέναντι στην Μπέτις θα επιδιώξει να κάνει το επόμενο βήμα και να βρεθεί ξανά σε προημιτελικά ευρωπαϊκού θεσμού, κάτι που έχει να συμβεί εδώ και 23 χρόνια. Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό ότι οι αναμετρήσεις με την ισπανική ομάδα έχουν ιδιαίτερη ιστορική σημασία για τον σύλλογο.