Παναθηναϊκός και ΑΕΚ ρίχνονται στη μάχη των «16» του Europa και Conference League. Οι Πράσινοι αντιμετωπίζουν την Μπέτις, στο ΟΑΚΑ (12/3, 19:45, ANT1, COSMOTE SPORT 3 HD), ενώ η Ένωση φιλοξενείται στη Σλοβενία από την Τσέλιε (12/3, 22:00, COSMOTE SPORT 4 HD ).

Με Τσιριβέγια ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το πρώτο παιχνίδι κόντρα στην Μπέτις για τη «φάση των 16» του Europa League, με τον Ράφα Μπενίτεθ να έχει λόγο να χαμογελά, καθώς ο Πέδρο Τσιριβέγια, έβγαλε ολόκληρο το πρόγραμμα.

Έτσι ο Ισπανός κεντρικός χαφ μπήκε στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με την ομάδα της Ανδαλουσίας, ωστόσο θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο πως δεν θα αγωνιστεί ως βασικός. Ανάλογα με το πώς θα πάει το παιχνίδι μπορεί να πάρει λεπτά συμμετοχής. Ωστόσο το πλάνο είναι να μπει πιο συντηρητικά και να αγωνιστεί ένα ικανό χρονικό διάστημα απέναντι στον Παναιτωλικό στο πρωτάθλημα.

Μετά από 16 χρόνια στους 16 σε νοκ άουτ, θέλοντας την πρόκριση στα προημιτελικά μετά από 23 χρόνια

Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει έπειτα από 16 χρόνια σε φάση των «16» νοκ άουτ ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Απέναντι στην Μπέτις θα επιδιώξει να κάνει το επόμενο βήμα και να βρεθεί ξανά σε προημιτελικά ευρωπαϊκού θεσμού, κάτι που έχει να συμβεί εδώ και 23 χρόνια. Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό ότι οι αναμετρήσεις με την ισπανική ομάδα έχουν ιδιαίτερη ιστορική σημασία για τον σύλλογο.

Δεν προπονήθηκε στην Σλοβενία η ΑΕΚ

Το μεσημέρι της Τετάρτης (11/2) η ΑΕΚ προπονήθηκε στα Σπάτα ολοκληρώνοντας την προετοιμασία της για το πρώτο ματς με την Τσέλιε. Ο Μάρκο Νίκολιτς αποφάσισε να γίνει στην Ελλάδα η δουλειά καθώς δεν έμεινε ικανοποιημένος από τις εγκαταστάσεις στη Σλοβενία στην πρώτη επίσκεψη της Ένωσης για το παιχνίδι της League Phase.

Επιστροφή μετά από 23 χρόνια στους 16

Η Ένωση επιστρέφει σε φάση των «16» ευρωπαϊκής διοργάνωσης ύστερα από 23 χρόνια, από τότε που είχε αντιμετωπίσει τη Μάλαγα για το Κύπελλο UEFA. Μάλιστα, απέναντι στην ισπανική ομάδα είχε δώσει και το τελευταίο της ευρωπαϊκό παιχνίδι στο «Νίκος Γκούμας», γνωρίζοντας την ήττα με 1-0.

Το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι της ΑΕΚ στο Conference League ξεκίνησε από τη Σλοβενία, όπου ηττήθηκε με 3-1 από τη σημερινή της αντίπαλο. Εκείνη η αναμέτρηση αποτέλεσε και την πρώτη στιγμή που ο Σέρβος προπονητής ανέβασε έντονα τους τόνους προς τους ποδοσφαιριστές του, θεωρώντας πως η προσέγγισή τους έδειχνε υποτίμηση προς τον αντίπαλο, κάτι που τελικά πλήρωσαν στο γήπεδο.

«Είναι ένα παιχνίδι νοκ άουτ σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Γνωρίζουμε τον αντίπαλο, σε όλη τη σεζόν έχουμε τέσσερις ήττες. Μια από αυτές ήταν εδώ. Βλέπω τρεις μεγάλες διαφορές σε σχέση με τότε. Πριν τον πρώτο αγώνα είχα προειδοποιήσει τους πάντες για την Τσέλιε, για τα αποτελέσματά τους στη Σλοβενία και στην Ευρώπη. Κανείς δεν με πήρε στα σοβαρά», είπε μεταξύ άλλων ο Νίκολιτς, στη συνέντευξη Τύπου, ενόψει της αναμέτρησης.

