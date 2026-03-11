Η Μπέτις κοντράρεται αύριο (12/3, 19:45) με τον Παναθηναϊκό για τον πρώτο αγώνα ανάμεσα στις δύο ομάδες στη φάση των «16» του Europa League και ο πρόεδρος των «βερδιμπλάνκος» βρίσκεται στην Αθήνα και παραχώρησε δηλώσεις ενόψει του ματς.

Ο πρόεδρος της ομάδας από την Ισπανία, Άνχελ Χάρο τόνισε ότι οι Πράσινοι βρίσκονται σε καλή φόρμα και ξεκαθάρισε ότι αναμένουν πως το παιχνίδι δεν θα είναι εύκολο.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του προέδρου της Μπέτις

Για την κρίσιμη εβδομάδα που έχει μπροστά της η Μπέτις

«Αυτή είναι μια πολύ σημαντική εβδομάδα, όχι μόνο στην ευρωπαϊκή διοργάνωση, επειδή τελικά είτε προκρίνεσαι είτε όχι, αλλά και στη La Liga λόγω του αγώνα της Κυριακής. Η Θέλτα Βίγκο είναι ένας αντίπαλος που μάχεται για την πέμπτη θέση».

Για την κομβική σημασία της αναμέτρησης απέναντι στον Παναθηναϊκό

«Ήμασταν τυχεροί που πήραμε την πιο εύκολη πλευρά της κλήρωσης, αλλά αυτή τη στιγμή παίζουμε εναντίον μιας ομάδας του Παναθηναϊκού που βρίσκεται σε καλή φόρμα. Τα στατιστικά δείχνουν ότι δεν έχει χάσει τα τελευταία επτά παιχνίδια της και έχει κερδίσει τέσσερα στη σειρά στην έδρα της. Δεν πιστεύουμε ότι θα είναι εύκολο, αλλά στα χαρτιά, η Μπέτις έχει τη δυνατότητα να κάνει ένα σπουδαίο τουρνουά».

Για τα επεισόδια στη Χετάφε

«Οτιδήποτε περιλαμβάνει βία, απειλές ή καταστάσεις όπου ένας πατέρας και ένας γιος δεν μπορούν να παρακολουθήσουν ειρηνικά έναν αγώνα είναι λυπηρό».