Η Τσέλιε γνώρισε ήττα εκτός έδρας από την Αλουμίνι με 2-1 για το πρωτάθλημα Σλοβενίας, δεχόμενη το γκολ της ήττας στις καθυστερήσεις. Ήταν το τελευταίο της παιχνίδι πριν την πρώτη αναμέτρηση με την AEK στο Conference League, την Πέμπτη 12 Μαρτίου στις 22:00 στη Σλοβενία.

Παρά την ήττα, η Τσέλιε διατηρεί προβάδισμα οκτώ βαθμών από τη Μάριμπορ, η οποία όμως μπορεί να μειώσει τη διαφορά. Μετά το αρνητικό αποτέλεσμα, υπήρξαν φήμες για αλλαγή προπονητή, καθώς η θητεία του Ιβάν Μαέφσκι θεωρήθηκε αβέβαιη, με τον υπηρεσιακό τεχνικό να μην έχει καταφέρει να κερδίσει την πλήρη εμπιστοσύνη των παικτών όπως είχε κάνει ο προηγούμενος προπονητής, Άλμπερτ Ριέρα.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιεύματα της «sportklub» στη Σλοβενία, η διοίκηση αποφάσισε να διατηρήσει τον Μαέφσκι στον πάγκο μέχρι να βρεθεί ο αντικαταστάτης του. Η απόφαση αυτή φαίνεται να προκαλεί ανάμεικτα συναισθήματα στους παίκτες και αυξάνει την πίεση πριν από τους κρίσιμους αγώνες με την AEK.

Υπενθυμίζεται ότι οι άνθρωποι της Τσέλιε είχαν ήδη ξεκινήσει έρευνα για τον διάδοχο του Μαέφσκι, με ψηλά στη λίστα να βρίσκεται ο Κροάτης τεχνικός και πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού (2005-2007), Ιγκόρ Μπίσκαν, αλλά η εύρεση κατάλληλου υποψηφίου δεν ολοκληρώθηκε, με αποτέλεσμα η διοίκηση να συνεχίζει την αναζήτηση.