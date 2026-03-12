Σοβαρό πλήγμα υπέστη η Μπαρτσελόνα, καθώς ο Νίκολας Λαπροβίτολα τραυματίστηκε στην τελευταία προπόνηση της ομάδας και δεν θα αγωνιστεί ξανά μέσα στη φετινή σεζόν.

Οι Καταλανοί γνωστοποίησαν πως ο έμπειρος γκαρντ αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού, το οποίο τον αφήνει εκτός για το υπόλοιπο της χρονιάς, με το ακριβές χρονοδιάγραμμα επιστροφής του να μην έχει ακόμη αποσαφηνιστεί.

Η απουσία του αποτελεί σημαντικό πλήγμα για την Μπάρτσα, καθώς πρόκειται για έναν από τους πιο έμπειρους παίκτες της περιφέρειας, που προσφέρει τόσο στη δημιουργία όσο και στο σκοράρισμα. Στη φετινή σεζόν μετρούσε κατά μέσο όρο 8 πόντους, 1,2 ριμπάουντ και 2,3 ασίστ σε EuroLeague και Liga ACB.

Αξίζει να σημειωθεί πως δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αργεντινός ταλαιπωρείται από σοβαρό τραυματισμό. Τον Νοέμβριο του 2024 είχε υποστεί ρήξη πρόσθιου χιαστού και έξω μηνίσκου στο δεξί γόνατο, μένοντας για μεγάλο διάστημα εκτός δράσης.