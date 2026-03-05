Η Μιλάνο ξεκίνησε δυνατά, παίρνοντας από νωρίς προβάδισμα σχεδόν 30 πόντων, όμως η Μπαρτσελόνα πλησίασε επικίνδυνα και έφτασε πολύ κοντά σε μια μυθική ανατροπή στην EuroLeague. Τελικά, οι Ιταλοί κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με 87-84, χάρη σε κρίσιμα σουτ στο φινάλε.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Σενγκέλια, που διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο τελευταίο δευτερόλεπτο, ενώ η Μιλάνο άντεξε την πίεση χάρη στις προσπάθειες των Άρμονι Μπρουκς, Έλις και Λεντέι.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Μιλάνο μπήκε δυνατά και προηγήθηκε με 24-17 στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, με όλους τους παίκτες να συμβάλλουν στην επίθεση. Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η ομάδα του Ποέτα πέτυχε επιμέρους 22-17, ανεβάζοντας τη διαφορά στους 12 πόντους και πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με σκορ 46-34. Πρωταγωνιστής στις εντυπωσιακές φάσεις ήταν ο Τζος Νίμπο, με καρφώματα που ενθουσίασαν το κοινό.

Στο τρίτο δεκάλεπτο, η Μπαρτσελόνα προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά η Μιλάνο διατήρησε την κυριαρχία της χάρη σε εντυπωσιακές αμυντικές προσπάθειες, ανεβάζοντας τη διαφορά ακόμα και στους 20 πόντους (64-43, 26’). Το υπόλοιπο του αγώνα έμοιαζε αρχικά διαδικαστικό.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο, η Μπαρτσελόνα μπήκε πιο δυνατά και μείωσε τη διαφορά από τους 28 στους 14 πόντους (80-66, 36’). Ο Ποέτα πήρε τάιμ άουτ για να ηρεμήσει την ομάδα και να αποτρέψει μια πιθανή αυτοκτονία ματς. Η Μιλάνο κράτησε το προβάδισμά της και, παρά το επιμέρους σκορ 9-33 της τελευταίας περιόδου, πήρε το θετικό αποτέλεσμα 87-84, αποφεύγοντας την ολοκληρωτική ανατροπή.

Δεκάλεπτα: 24-17, 46-34, 64-43, 87-84