Η Βαλένθια βρέθηκε κοντά στο να χάσει τη νίκη μέσα από τα χέρια της, καθώς η Ζαλγκίρις πραγματοποίησε τεράστια ανατροπή, όμως οι Ισπανοί πήραν το θετικό αποτέλεσμα με 91-87 για την 30η αγωνιστική της EuroLeague .
Με αυτό το αποτέλεσμα, η Βαλένθια βελτίωσε το ρεκόρ της σε 20-10 και παραμένει στη δεύτερη θέση, ενώ η Ζαλγκίρις διατήρησε τη θέση της στην πρώτη οχτάδα με 17-13.
Για τους νικητές ξεχώρισαν ο Ομάρι Μουρ με 16 πόντους και τρεις ασίστ και ο Πραντίγια με 10 πόντους. Από τη Ζαλγκίρις, ο Μόουζες Ράιτ πέτυχε 20 πόντους και μάζεψε εννέα ριμπάουντ, ενώ ο Σιλβέιν Φρανσίσκο έμεινε χαμηλά με μόλις εννέα πόντους σε 23 λεπτά συμμετοχής.
Η εξέλιξη του αγώνα
Η Βαλένθια ξεκίνησε δυναμικά, βρίσκοντας λύσεις κυρίως από τους Κοστέλο και Ομάρ Μουρ. Οι γηπεδούχοι έφτασαν γρήγορα σε διψήφιες διαφορές και έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο με 25-13.
Στο τρίτο δεκάλεπτο, οι Λιθουανοί βρήκαν λύσεις από την περιφέρεια, κυρίως μέσω των Τουμπέλις και Μάοντο Λο, μειώνοντας τη διαφορά στους επτά πόντους (71-64).
Στο κρίσιμο τέταρτο δεκάλεπτο, η Ζαλγκίρις έφερε το παιχνίδι στην ισοπαλία (87-87) 45 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Ο Μουρ πέτυχε κρίσιμο σουτ και ο Φρανσίσκο αστόχησε στην επόμενη φάση. Στα τελευταία δευτερόλεπτα, ο Μοντέρο σφράγισε τη νίκη με δύο βολές, διαμορφώνοντας το τελικό 91-87.
Δεκάλεπτα: 25-13, 50-39, 71-64, 91-87
Another W @valenciabasket pic.twitter.com/rC9Gd8nzGj
— EuroLeague (@EuroLeague) March 5, 2026