Η Βαλένθια βρέθηκε κοντά στο να χάσει τη νίκη μέσα από τα χέρια της, καθώς η Ζαλγκίρις πραγματοποίησε τεράστια ανατροπή, όμως οι Ισπανοί πήραν το θετικό αποτέλεσμα με 91-87 για την 30η αγωνιστική της EuroLeague .

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Βαλένθια βελτίωσε το ρεκόρ της σε 20-10 και παραμένει στη δεύτερη θέση, ενώ η Ζαλγκίρις διατήρησε τη θέση της στην πρώτη οχτάδα με 17-13.

Για τους νικητές ξεχώρισαν ο Ομάρι Μουρ με 16 πόντους και τρεις ασίστ και ο Πραντίγια με 10 πόντους. Από τη Ζαλγκίρις, ο Μόουζες Ράιτ πέτυχε 20 πόντους και μάζεψε εννέα ριμπάουντ, ενώ ο Σιλβέιν Φρανσίσκο έμεινε χαμηλά με μόλις εννέα πόντους σε 23 λεπτά συμμετοχής.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Βαλένθια ξεκίνησε δυναμικά, βρίσκοντας λύσεις κυρίως από τους Κοστέλο και Ομάρ Μουρ. Οι γηπεδούχοι έφτασαν γρήγορα σε διψήφιες διαφορές και έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο με 25-13.

Στο τρίτο δεκάλεπτο, οι Λιθουανοί βρήκαν λύσεις από την περιφέρεια, κυρίως μέσω των Τουμπέλις και Μάοντο Λο, μειώνοντας τη διαφορά στους επτά πόντους (71-64).

Στο κρίσιμο τέταρτο δεκάλεπτο, η Ζαλγκίρις έφερε το παιχνίδι στην ισοπαλία (87-87) 45 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Ο Μουρ πέτυχε κρίσιμο σουτ και ο Φρανσίσκο αστόχησε στην επόμενη φάση. Στα τελευταία δευτερόλεπτα, ο Μοντέρο σφράγισε τη νίκη με δύο βολές, διαμορφώνοντας το τελικό 91-87.

Δεκάλεπτα: 25-13, 50-39, 71-64, 91-87