Η Dubai BC θα φιλοξενεί όλες τις εντός έδρας αναμετρήσεις της στη φετινή σεζόν της EuroLeague στη Zetra Arena του Σαράγεβο, μετά την απόφαση της διοργανώτριας αρχής λόγω των συνθηκών στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα επιστρέψει στο Βελιγράδι, ενώ η Χάποελ Τελ Αβίβ θα αγωνίζεται ξανά στη Σόφια για τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις. Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε από το ΔΣ της EuroLeague την Τρίτη (3/3) και αφορά το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου.

Η ανακοίνωση της EuroLeague

Η Euroleague Basketball ενέκρινε της εναλλακτικές έδρες για τις ομάδες του Ισραήλ και του Ντουμπάι, ώστε να διεξαχθούν οι υπόλοιπες αναμετρήσεις της κανονικής περιόδου της EuroLeague 2025-26 και οι εντός έδρας αναμετρήσεις του BKT EuroCup, σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση στην περιοχή τους.

Η Maccabi Rapyd Tel Aviv θα φιλοξενήσει όλες τις εντός έδρας αναμετρήσεις της στην πρωτεύουσα της Σερβίας, το Βελιγράδι, στο Aleksandar Nikolic Hall.

Η Hapoel IBI Tel Aviv θα παίξει τους εντός έδρας αγώνες της στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, Σόφια, στο Arena 8888.

Η Dubai Basketball θα παίξει τους εντός έδρας αγώνες της στην πρωτεύουσα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Σαράγεβο, στο Zetra Arena.

Η Hapoel Midtown Jersualem θα φιλοξενήσει όλους τους εντός έδρας αγώνες της στην πρωτεύουσα της Σερβίας, Βελιγράδι, στο Ranko Zeravica Sports Hall.

Η Euroleague Basketball θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης, διατηρώντας επαφή με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, και θα ανακοινώσει τυχόν αλλαγές σχετικά με τις παραπάνω αποφάσεις σε περίπτωση που η κατάσταση στην περιοχή αλλάξει.

Η Euroleague Basketball αξιολογεί επί του παρόντος τις καλύτερες επιλογές για την αναπρογραμματισμό ή/και τη μεταφορά των αγώνων που αφορούν τις ομάδες που επηρεάζονται από την αναστολή των αγώνων του 21ου και 30ου γύρου. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.

Τα εντός έδρας της Μακάμπι Τελ Αβίβ

Χάποελ Τελ Αβίβ (Αναβλήθηκε, θα οριστεί εκ νέου)

Φενέρμπαχτσε (24/3, 20:00)

Dubai BC (26/3, 21:05)

Αναντολού Εφές (1/4, 22:00)

Βίρτους Μπολόνια (16/4, 21:05)

Τα εντός έδρας της Χάποελ Τελ Αβίβ

Παρί (Αναβλήθηκε)

Βίρτους Μπολόνια (19/3, 21:05)

Παναθηναϊκός AKTOR (2/4, 21:05)

Φενέρμπαχτσε (7/4, 19:45)

Ολυμπιακός (9/4, 21:05)

Τα εντός έδρας της Dubai BC