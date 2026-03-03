Η Euroleague μπαίνει σε νέα εποχή, με στόχο να ενισχύσει την εμπορική της αξία, υπό την ηγεσία του νέου CEO, Τσους Μπουένο, ο οποίος διαδέχεται τον Παούλιους Μοτιεγιούνας. Το νέο στρατηγικό σχέδιο της λίγκας προβλέπει άντληση περίπου 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα αξιοποιηθούν για την ανανέωση γηπέδων, τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και την ενίσχυση του επιχειρηματικού μοντέλου της διοργάνωσης.

Η Euroleague φιλοδοξεί να αυξήσει την τρέχουσα εμπορική της αξία, που ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, σε 2,5 δισεκατομμύρια μέσα στα επόμενα τρία με πέντε χρόνια, αξιοποιώντας ιδιωτικά κεφάλαια και ενισχύοντας τόσο τη συλλογική όσο και την ατομική αξία των ομάδων. Το σχέδιο περιλαμβάνει την αξιολόγηση μόνιμων αδειών για τη διασφάλιση σταθερότητας στη λίγκα, οργανωτικές και ψηφιακές βελτιώσεις για μεγαλύτερη πρόσβαση στους φιλάθλους και γεωγραφική επέκταση, καθώς και αναβαθμίσεις στη διακυβέρνηση και την εμπορική απόδοση.

Παράλληλα, η Euroleague εξετάζει τη δυνατότητα συνεργασίας με το NBA Europe, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες στην Ευρώπη και ενισχύοντας τη διεθνή προβολή της διοργάνωσης. Η διοίκηση αναφέρει ήδη σημαντική εμπορική ανάπτυξη, με αύξηση των εσόδων της λίγκας κατά 9% και των συλλόγων κατά 18%, ενώ τα έσοδα από ημέρες αγώνων και εμπορικά έσοδα των ομάδων έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Με αυτό το στρατηγικό σχέδιο, η Euroleague στοχεύει να καθιερωθεί ως ηγέτιδα δύναμη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, συνδυάζοντας αθλητική αριστεία με βιώσιμη εμπορική στρατηγική και παγκόσμια ανάπτυξη.