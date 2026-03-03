Η FIFA αποκάλυψε την επίσημη αφίσα του Μουντιάλ 2026, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ημερών πριν από τη σέντρα της διοργάνωσης.

Το εικαστικό έργο αποτελεί το τελευταίο κομμάτι της συλλογής αφισών για το τουρνουά και συνδυάζει πολιτιστικά και καλλιτεχνικά στοιχεία από τις τρεις διοργανώτριες χώρες: τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά.

Η διοργάνωση θα είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία, με 104 αγώνες. Η πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουνίου στο Στάδιο της Πόλης του Μεξικού, ενώ ο τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 19 Ιουλίου στο Στάδιο της Νέας Υόρκης.

The Official #FIFAWorldCup Poster. 🇨🇦🇲🇽🇺🇸 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 3, 2026

Για πρώτη φορά, τρεις δημιουργοί συνεργάστηκαν για το επίσημο πόστερ: ο Καναδός Κάρσον Τινγκ, η Μεξικανή Μινέρβα GM και ο Αμερικανός Χανκ Ουίλις Τόμας. Όπως επισημαίνει η FIFA, το έργο τους αποτυπώνει την ενέργεια, την ποικιλομορφία και την ενότητα που θα χαρακτηρίσουν την πιο διευρυμένη εκδοχή του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αναδεικνύοντας τη δύναμη του ποδοσφαίρου να ενώνει λαούς και πολιτισμούς σε παγκόσμιο επίπεδο.