Η ρεβάνς για τα ημιτελικά του Copa del Rey ξεκίνησε με ένταση, καθώς το πούλμαν της Ατλέτικο Μαδρίτης έφτασε στο Καμπ Νου με σπασμένο παράθυρο, ύστερα από ρίψη αντικειμένων από μερίδα οπαδών της Μπαρτσελόνα.

Παρά το περιστατικό, δεν υπήρξαν τραυματισμοί και η ομάδα των φιλοξενουμένων οδηγήθηκε στο γήπεδο από ξεχωριστή είσοδο, υπό αυξημένη αστυνομική επιτήρηση, για να αποφευχθούν νέα προβλήματα.

