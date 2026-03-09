Εμφύλιος στη Μπαρτσελόνα με τον άλλοτε αστέρα της ομάδας Τσάβι και προκάτοχο του Χάνσι Φλικ στον πάγκο των Καταλανών να υποστηρίζει πως ο Ζοάν Λαπόρτα «μπλόκαρε» την επιστροφή του Λιονέλ Μέσι στους «Μπλαουγκράνα»

Ο Τσάβι σε δηλώσει του στην εφημερίδα «La Vanguardia» μεταξύ άλλων είπε: «Τον Ιανουάριο του 2023, μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, επικοινωνήσαμε και μου είπε ότι ήθελε πολύ να επιστρέψει (σ.σ. ο Μέσι στη Μπαρτσελόνα), και το είδα. Μιλήσαμε μέχρι τον Μάρτιο και του είπα: «Εντάξει, όταν μου δώσεις το ΟΚ, θα το πω στον πρόεδρο γιατί το βλέπω ως μια καλή ποδοσφαιρική κίνηση». Μετά τι συνέβη;», είπε αρχικά 46χρονος τεχνικός για να συμπληρώσει σχετικά πως:

Ο πρόεδρος άρχισε να διαπραγματεύεται το συμβόλαιο με τον πατέρα του Λέο και είχαμε την έγκριση της LaLiga, αλλά ο πρόεδρος ήταν αυτός που τα απέρριψε όλα. Ο Λαπόρτα μου είπε, και παραθέτω, ότι αν ο Λέο επέστρεφε, θα τον πολεμούσε και ότι δεν μπορούσε να το επιτρέψει. Και ξαφνικά, ο Λέο σταμάτησε να απαντά στις κλήσεις μου επειδή του είχαν πει από την άλλη άκρη ότι δεν μπορούσε να γίνει».

Μάλιστα ο Τσάβι ανέφερε πως στον σύλλογο κουμάντο δεν έκανε ο Λαπόρτα, αλλά ο Αλεχάντρο Ετσεβαρία, ένα πρόσωπο που δεν γνωρίζουν πολλοί. Τόνισε επίσης πως ο Ετσεβαρία άρχισε μια εκστρατεία εναντίον του στα social media, ενώ έλεγε σε ποδοσφαιριστές όπως ο Πέδρι και ο Ραφίνια, ότι ο Τσάβι δεν τους ήθελε στην ομάδα.

Όλα αυτά δεν πέρασαν ασχολίαστα από τον Λαπόρτα που απάντησε αφήνοντας αιχμές για τον θρύλο του κλαμπ. «Όταν βλέπω αυτές τις δηλώσεις του Τσάβι, σκέφτομαι τον Χάνσι Φλικ και πόσο δύσκολο είναι να είσαι πρόεδρος της Μπαρτσελόνα. Τα γεγονότα μού δίνουν την ηρεμία ότι έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω. Καταλαβαίνω ότι είναι πληγωμένος, γιατί με τους ίδιους παίκτες που είχε ο Τσάβι και έχανε, ο Φλικ τώρα κερδίζει. Με πονά που άφησε τον εαυτό του να χρησιμοποιηθεί», τόνισε ο Λαπόρτα.

Η απάντηση του Λαπόρτα στον Τσάβι

Όλα αυτά τη στιγμή που την προσεχή Κυριακή (15/3) είναι προγραμματισμένο να διενεργηθούν εκλογές στην Μπαρτσελόνα για την ανάδειξη του νέου προέδρου του συλλόγου. Για τον θώκο διεκδικητές είναι ο Ζοάν Λαπόρτα (παραιτήθηκε από τη θέση του τον προηγούμενο μήνα για να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα) και από την άλλη είναι ο Βίκτορ Φοντ τον οποίο στηρίζει ο Τσάβι.