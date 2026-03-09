Η Μπαρτσελόνα θα αντιμετωπίσει τη Νιουκάστλ, ενόψει της φάσης των 16 του UEFA Champions League. Συνήθως, οι αποστολές των ομάδων σε όλες τις διοργανώσεις καταλύουν σε ξενοδοχεία, αλλά οι «Μπλαουγκράνα» θα μείνουν σε ένα «κάστρο» στην κυριολεξία.

Με ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Twitter, έδειξε την αποστολή να φτάνει σε ένα κτίριο που δεν είναι όπως κανένα άλλο! Όσο αφορά στο να μείνει μια αποστολή οποιασδήποτε ομάδας εκεί. Ονομάζεται Matfen Hall, είναι ένα πολυτελές βικτωριανό ξενοδοχείο και όπως ανέφεραν από κάτω οι φίλοι της αγγλικής ομάδας, βρίσκεται 30 χιλιόμετρα μακριά από το Νιουκάστλ.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Η Κατερίνα Παναγοπούλου Face2Face με την Ρέα Πεϊμάνι: Ο εφιάλτης να ζεις στο Ιράν
Τελευταία Νέα