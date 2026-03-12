Από ώρα σε ώρα αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες η παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά στη Βουλή όπου ψηφίζονται σήμερα οι ενεργειακές συμφωνίες με τη Chevron.

Τελευταίες πληροφορίες λένε ότι ο πρώην πρωθυπουργός αποφάσισε να μιλήσει – έως χθες το περιβάλλον του δεν άνοιγε χαρτιά για το τι θα πράξει. Ο Αντώνης Σαμαράς δεν πρόκρινε την αποχή από τη βουλή αλλά θα κλιμακώσει με παρουσία και ομιλία του ύστερα από τον δημόσιο προβληματισμό περί «δυνητικής εκχώρησης» κυριαρχικών δικαιωμάτων πίσω από ρήτρα «της τελευταίας στιγμής» στη συμφωνία με τη Chevron.

Ευρήματα που αναλύει το Μαξίμου δείχνουν ότι οι ενεργειακές συμφωνίες κρίνονται από την πλειονότητα των πολιτών ως σημαντικές για τη γεωστρατηγική σταθερότητα, ωστόσο στο πεδίο προβληματισμού που άνοιξε ο Σαμαράς συναντήθηκαν με ενστάσεις και κόμματα της αντιπολίτευσης.

Εχει προηγηθει η έμμεση αιχμή προς την πλευρά του Μεσσήνιου και από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη: «ας μην ταράζονται οι επαγγελματίες ανησυχούντες» έχει πει. Θεωρείται βέβαιο ότι ο Σαμαράς θα επιδιώξει σε λίγη ώρα να απαντήσει με σκληρό τόνο στην κυβέρνηση.

Ανάμεσα στον πρώην και τον νυν πρωθυπουργό υπήρξαν τελευταία ψυχροί τόνοι και σκληρές διατυπώσεις.

Αφού ο Σαμαράς μίλησε για όρους της «τελευταίας στιγμής» στις συμβάσεις με τη Chevron για έρευνες υδρογονανθράκων που υποδηλώνουν, κατά τον ίδιο, «δυνητική εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων», ο Μητσοτάκης κάρφωσε «επαγγελματίες ανησυχούντες». Και επιπλέον μίλησε για «ηττοπαθή μανία καταδίωξης» και «μίζερη αμφισβήτηση».

Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα βρεθεί στη Βουλή, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι πιθανόν να «απαντήσει» στις βολές του Μεσσήνιου η Ντόρα Μπακογιάννη.