Ένας 35χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του, το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από το 10ο Δημοτικό Σχολείο.

Οι κάτοικοι της περιοχής που αντιλήφθηκαν τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Η κινητοποίηση των αρχών υπήρξε άμεση, καθώς το συμβάν σημειώθηκε σε σημείο με αυξημένη παρουσία μαθητών και γονέων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το μακάβριο θέαμα αντίκρισαν περίοικοι λίγο μετά τις 07:00 το πρωί, όταν πλησίασαν το όχημα που ήταν παρκαρισμένο δίπλα στην είσοδο του σχολείου. Παρά την άμεση επέμβαση των διασωστών, το πλήρωμα του ασθενοφόρου διαπίστωσε ότι ο 35χρονος ήταν ήδη νεκρός.

Η αστυνομία έστησε επιχείρηση με ταχύτητα, προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο οι μαθητές και οι γονείς τους να αντικρίσουν τη σορό. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με προσοχή και συντονισμό, ώστε να προστατευθεί η ψυχολογία της σχολικής κοινότητας.

Επειδή το περιστατικό σημειώθηκε σε μικρή απόσταση από το 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας, οι αρχές έθεσαν ως προτεραιότητα την απομάκρυνση της σορού πριν τις 08:00 το πρωί. Χάρη στην ταχεία ανταπόκριση, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

Μέχρι στιγμής, τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατο του 35χρονου παραμένουν άγνωστα. Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνδρας έχασε τη ζωή του μέσα στο όχημα. Η σορός πρόκειται να υποβληθεί σε νεκροψία-νεκροτομή, που αναμένεται να δώσει απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του θανάτου.