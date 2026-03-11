Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε ψήφισμα που υπέβαλε το Μπαχρέιν εκ μέρους των κρατών του Κόλπου (GCC) και της Ιορδανίας, με το οποίο καταδικάζονται οι επιθέσεις του Ιράν κατά χωρών της περιοχής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ψηφοφορίας, συνολικά 136 κράτη-μέλη συνυπέγραψαν το σχέδιο ψηφίσματος ως co-sponsors, δείχνοντας ευρεία διεθνή στήριξη στην πρωτοβουλία.

Με πλειοψηφία 13 ψήφων υπέρ και δύο αποχές —από τη Ρωσία και την Κίνα— το Συμβούλιο Ασφαλείας έκρινε ότι οι επιθέσεις του Ιράν συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου και απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Παράλληλα, κάλεσε την Τεχεράνη να σταματήσει άμεσα κάθε επιθετική ενέργεια.

Αμέσως μετά την ψηφοφορία, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, Ντάνι Ντανόν, δήλωσε ότι «το ισλαμικό καθεστώς επιτίθεται στις χώρες της περιοχής από απελπισία, επειδή αντιλαμβάνεται ότι ο κόσμος έχει πλέον αναγνωρίσει το πραγματικό του πρόσωπο. Το καθεστώς στην Τεχεράνη επιχειρεί να εξάγει τρόμο και καταστροφή, αλλά ακόμη και το Συμβούλιο Ασφαλείας εξαντλεί την υπομονή του απέναντι στην ιρανική επιθετικότητα».