Η Ρωσία παρέχει στο Ιράν εξειδικευμένες συμβουλές για τις τακτικές χρήσης drone, σύμφωνα με πηγή των δυτικών μυστικών υπηρεσιών, γεγονός που αναδεικνύει τη στενότερη στρατιωτική συνεργασία των δύο χωρών.

Όπως ανέφερε αξιωματούχος των δυτικών υπηρεσιών πληροφοριών, η Μόσχα βοηθά την Τεχεράνη με προηγμένες τακτικές που αναπτύχθηκαν στον πόλεμο της Ουκρανίας. Στόχος είναι η ενίσχυση της ικανότητας του Ιράν να πλήττει στόχους των Ηνωμένων Πολιτειών και των χωρών του Κόλπου στη Μέση Ανατολή.

Τα drones Shahed, τα οποία έχουν σχεδιαστεί από το Ιράν και παράγονται μαζικά από τη Ρωσία για χρήση στην Ουκρανία, έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικά στην παράκαμψη αεροπορικών αμυντικών συστημάτων. Μέχρι πρόσφατα, η συνεργασία Ρωσίας – Ιράν περιοριζόταν στη γενική ανταλλαγή πληροφοριών στόχευσης, ωστόσο οι νέες τακτικές υποδείξεις σηματοδοτούν αναβάθμιση της υποστήριξης.

«Αυτό που ήταν πιο γενική υποστήριξη γίνεται τώρα πιο ανησυχητικό, συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών στόχευσης UAS [drones] που χρησιμοποίησε η Ρωσία στην Ουκρανία», δήλωσε ο αξιωματούχος, ο οποίος δεν θέλησε να κατονομαστεί λόγω της ευαισθησίας των πληροφοριών. Αν και δεν διευκρινίστηκε η φύση της τακτικής βοήθειας, είναι γνωστό ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε drones Shahed κατά της Ουκρανίας σε συντονισμένα κύματα, με μεταβολές πορείας για την αποφυγή των αεράμυνων. Το CNN έχει απευθυνθεί στο Κρεμλίνο για σχόλιο.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τετάρτη ότι «η Ρωσία έχει αρχίσει να υποστηρίζει το ιρανικό καθεστώς με drones. Σίγουρα θα βοηθήσει με πυραύλους, αλλά και με την αεροπορική άμυνα». Το Κίεβο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έχει αποστείλει ειδικούς στην αναχαίτιση drones στις χώρες του Κόλπου, προκειμένου να μεταφέρει τεχνογνωσία για την αντιμετώπιση των σχετικά φθηνών Shahed, τα οποία κοστίζουν περίπου 30.000 δολάρια. Η Ουκρανία έχει αναπτύξει μικροσκοπικά αναχαιτιστικά για την αντιμετώπισή τους.