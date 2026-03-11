Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ισραέλ Κατς δήλωσε ότι η κοινή επίθεση του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί «χωρίς χρονικό όριο», υπογραμμίζοντας πως έχουν ήδη προκληθεί βαριές απώλειες στις ιρανικές δυνάμεις.

«Αυτή η επιχείρηση θα συνεχισθεί χωρίς κανένα όριο, για όσο χρόνο χρειάζεται, μέχρι να επιτύχουμε όλους τους στόχους μας και να αποφασίσουμε για την έκβαση της εκστρατείας», ανέφερε ο υπουργός Άμυνας, σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών του, κατά τη διάρκεια σύσκεψης με μέλη της ισραηλινής στρατιωτικής ηγεσίας.

Ο Κατς σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «τα μέλη της ιρανικής ηγεσίας που επιβίωσαν διαφεύγουν σαν τα ποντίκια στα τούνελ, ακριβώς όπως η ηγεσία της Χαμάς στη Γάζα», συγκρίνοντας τη στάση της Τεχεράνης με εκείνη της παλαιστινιακής οργάνωσης.

Επιπλέον, τόνισε πως τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα συνεχίζουν να στοχεύουν «στρατηγικούς στόχους του καθεστώτος στην Τεχεράνη και σε ολόκληρο το Ιράν, μέρα τη μέρα, στόχο τον στόχο», επισημαίνοντας ότι η επιχείρηση έχει σαφή στρατιωτικό προσανατολισμό.

«Τα νεκροτομεία των νοσοκομείων είναι γεμάτα και μιλάμε εδώ για τρομοκρατικές δυνάμεις – όχι για αμάχους – και αυτό πρέπει σίγουρα να συνεχισθεί», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνέχισης των επιχειρήσεων.

Κλείνοντας, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ ανέφερε: «Θα συνεχίσουμε επίσης να το κάνουμε για να επιτρέψουμε στον ιρανικό λαό να εξεγερθεί, να δράσει και να ανατρέψει αυτό το καθεστώς. Εν τέλει, απ’ αυτούς εξαρτάται».