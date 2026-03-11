Ενδοσχολική βία σε δημοτικό σχολείο της Ρόδου προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών, μετά την καταγγελία γονέων για κακοποιητική συμπεριφορά σε βάρος μαθητή.

Σύμφωνα με την καταγγελία, μαθητές του σχολείου υποχρέωσαν με τη βία παιδί της Β’ τάξης να πιει νερό από την τουαλέτα. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 26 Φεβρουαρίου και προκάλεσε έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, αλλά και αντιδράσεις από γονείς και εκπαιδευτικούς.

Μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, Χαράλαμπος Ψαράς, ανέφερε ότι το συγκεκριμένο συμβάν δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο. Όπως είπε, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έξαρση περιστατικών βίας μεταξύ μαθητών, τόσο εντός όσο και εκτός σχολικών συγκροτημάτων.

Ο κ. Ψαράς υπογράμμισε ότι «έχουν ξεκινήσει ήδη συντονισμένες ενέργειες σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς (ΚΕΔΑΣΥ), έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το σοβαρό αυτό περιστατικό με τον ενδεδειγμένο επιστημονικό τρόπο».