Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας, με ομόφωνη απόφαση της εισαγγελέως και του ανακριτή Ρόδου, δύο από τους πέντε συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση διακίνησης επτά κιλών κοκαΐνης στο νησί.

Πρόκειται για έναν 46χρονο αλλοδαπό και έναν 32χρονο Έλληνα, οι οποίοι είχαν συλληφθεί την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026 από στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, ύστερα από πολύμηνη παρακολούθηση. Για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται συνολικά 20 άτομα.

Κατά τις απολογίες τους, οι δύο αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας μέσω των συνηγόρων τους ότι δεν έχουν καμία σχέση με τις πράξεις που τους αποδίδονται.

Σε βάρος των συλληφθέντων έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για:

– Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

– Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

– Ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών

– Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα Οι διώξεις αφορούν συνολικά τρεις αλλοδαπούς ηλικίας 40, 46 και 37 ετών, έναν Έλληνα στρατιωτικό 42 ετών και έναν Έλληνα ιδιώτη 34 ετών. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 20 πρόσωπα, εκ των οποίων τέσσερα φέρονται ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ δύο βρίσκονται ήδη έγκλειστα σε σωφρονιστικά καταστήματα. Δεύτερη δικογραφία για αστυνομικούς Παράλληλα, οι Αδιάφθοροι της ΕΛ.ΑΣ. έχουν σχηματίσει δεύτερη δικογραφία, στην οποία κατηγορούνται δύο αστυνομικοί που υπηρετούν στη Ρόδο, καθώς και μία γυναίκα. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, αφορούν τοκογλυφία, απάτη, συνέργεια σε απάτη άνω των 120.000 ευρώ και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η έναρξη της έρευνας

Η διερεύνηση της υπόθεσης ναρκωτικών ξεκίνησε μετά από ανώνυμη καταγγελία στις 26 Μαΐου 2025. Σύμφωνα με την καταγγελία, ένας 38χρονος αστυνομικός φερόταν να συμμετέχει στη διακίνηση κοκαΐνης, την οποία προμηθευόταν μέσω πλοίου που έφθανε στη Ρόδο.

Ο ίδιος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φερόταν να προχωρά σε παράνομη νομιμοποίηση εσόδων μέσω αγοράς ακινήτων και μέσω εταιρείας ενοικίασης οχημάτων που διατηρούσε μαζί με 42χρονο συνάδελφό του.

Ωστόσο, κατά την εξέλιξη της έρευνας διαπιστώθηκε η ύπαρξη ιεραρχικά δομημένης εγκληματικής οργάνωσης και επιχειρησιακής ομάδας διακίνησης ναρκωτικών, χωρίς να προκύψει εμπλοκή των δύο αστυνομικών.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν αύριο, Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, ενώπιον του ανακριτή Ρόδου.