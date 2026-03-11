Με συγκρατημένη αισιοδοξία αντέδρασαν σήμερα τα ασιατικά χρηματιστήρια, βρίσκοντας στήριξη στην υποχώρηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου από τα πρόσφατα υψηλά τους. Παρά το ασταθές ξεκίνημα της εβδομάδας, οι αγορές πήραν «ανάσα» μετά την πρόταση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ) για ιστορική απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων, αλλά και τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί πιθανής σύντομης λήξης του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ασιατικοί Δείκτες

Σημαντικά κέρδη για τον ιαπωνικό Nikkei (+1,51%) και τον κορεατικό KOSPI (+1,40%), ενώ η Κίνα κινήθηκε σε ήπια θετικό έδαφος. Αντίθετα, απώλειες κατέγραψαν το Χονγκ Κονγκ και η Ινδία.

Μετά την εκτόξευση προς τα 120 δολάρια, οι τιμές υποχωρούν, καθησυχάζοντας εν μέρει τους φόβους για διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Η προσοχή στρέφεται πλέον στη δημοσίευση των στοιχείων για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, η οποία αναμένεται αργότερα μέσα στην ημέρα και θα καθορίσει την περαιτέρω πορεία των διεθνών αγορών και των επιτοκίων.