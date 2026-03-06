Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια άνοιξαν με θετικό πρόσημο την Παρασκευή, καθώς η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου ενίσχυσε το επενδυτικό κλίμα στις διεθνείς χρηματαγορές.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κατέγραψε άνοδο 0,4% λίγο μετά το άνοιγμα των συναλλαγών. Ο γερμανικός DAX ηγήθηκε με άνοδο 0,6%, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,2%. Παράλληλα, ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε αύξηση 0,2% και ο ιταλικός FTSE Mib κινήθηκε ανοδικά κατά 0,1%.

Οι κεφαλαιαγορές ολοκληρώνουν μια ιδιαίτερα ευμετάβλητη εβδομάδα, κατά την οποία οι επενδυτές προχώρησαν σε μαζικές ρευστοποιήσεις μετά το ξέσπασμα του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Απώλειες της εβδομάδας και επίδραση του πολέμου

Την Πέμπτη, οι ευρωπαϊκές μετοχές έκλεισαν με απώλειες, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή υπερίσχυσε της συγκρατημένης αισιοδοξίας που είχε διαφανεί την Τετάρτη. Για την εβδομάδα, ο δείκτης Stoxx 600 οδεύει προς πτώση 4,6%, τη μεγαλύτερη από τον περασμένο Απρίλιο, όταν οι αγορές ανησυχούσαν για τον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ–Κίνας.

Πετρέλαιο και ενεργειακές εξελίξεις

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν το πρωί της Παρασκευής. Το Brent crude κατέγραφε οριακή άνοδο μικρότερη του 0,1%, στα 85,47 δολάρια το βαρέλι, ενώ το West Texas Intermediate υποχωρούσε κατά 0,2%, στα 80,85 δολάρια το βαρέλι.

Η εξέλιξη αυτή ακολούθησε την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να χορηγήσουν στην Ινδία, τον τρίτο μεγαλύτερο εισαγωγέα πετρελαίου παγκοσμίως, 30ήμερη εξαίρεση για επανέναρξη αγορών ρωσικού πετρελαίου. Η Ουάσιγκτον είχε προηγουμένως επιβάλει «ποινικούς» δασμούς 25% για τις σχετικές εισαγωγές, οι οποίοι ανακλήθηκαν τον περασμένο μήνα.

Με πληροφορίες από το CNBC