Άνοδο σημείωσαν τη Δευτέρα οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται και οι συγκρούσεις προκαλούν αναταράξεις στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες. Την ίδια ώρα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού ενισχύθηκαν, καθώς οι επενδυτές στρέφονται σε «ασφαλή καταφύγια» σε περιόδους αστάθειας.

Το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς για το πετρέλαιο, κατέγραψε άνοδο άνω του 6% το απόγευμα, φτάνοντας σχεδόν τα 78 δολάρια (58 λίρες) το βαρέλι, ενώ νωρίτερα μέσα στην ημέρα είχε αγγίξει τα 82 δολάρια (61 λίρες).

Τουλάχιστον τρία πλοία δέχθηκαν επίθεση κοντά στα Στενά του Ορμούζ το Σαββατοκύριακο, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για την πρόσβαση σε αυτόν τον κρίσιμο θαλάσσιο διάδρομο, μέσω του οποίου μεταφέρεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου.

«Η αγορά θα παρακολουθεί για ενδείξεις ότι η κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ επανέρχεται, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου», δηλώνει ο Saul Kavonic, επικεφαλής ερευνών ενέργειας στην MST Marquee, στο BBC. Ωστόσο, ορισμένοι αναλυτές προειδοποιούν ότι οι τιμές ενδέχεται να συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία εάν η σύγκρουση παραταθεί, με πιθανές επιπτώσεις στον πληθωρισμό και τα επιτόκια.

Στη χρηματιστηριακή αγορά των ΗΠΑ, η αντίδραση στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ – και στα αντίποινα του Ιράν σε διάφορα σημεία της Μέσης Ανατολής – παρέμεινε σχετικά συγκρατημένη ως το απόγευμα. Οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq άνοιξαν με σημαντικές απώλειες, αλλά στη συνέχεια περιόρισαν μέρος των ζημιών τους.

Οι αεροπορικές εταιρείες, που αντιμετωπίζουν κλεισίματα αεροδρομίων και εκτεταμένες διαταραχές στα διεθνή δρομολόγια, υπέστησαν έντονες πιέσεις. Η μετοχή της American Airlines υποχώρησε πάνω από 4% τη Δευτέρα, ενώ η AirFrance-KLM κατέγραψε πτώση άνω του 9%.