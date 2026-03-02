Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο το βράδυ της Κυριακής (1/3) στις πρώτες συναλλαγές από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κήρυξαν πόλεμο με το Ιράν.

Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο σημείωσε άνοδο περίπου 8 δολαρίων το βαρέλι ή 12%, στα περίπου 75 δολάρια το βαρέλι, με την έναρξη των συναλλαγών συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης. Το Brent, που αποτελεί το διεθνές σημείο αναφοράς, εκτοξεύτηκε πάνω από 12% υψηλότερα, στα περίπου 82 δολάρια το βαρέλι, από 73 δολάρια το βαρέλι που ήταν την Παρασκευή (27/2) στο κλείσιμο των αγορών.

Εν τω μεταξύ, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης μετοχών στη Wall Street μειώθηκαν απότομα. Τα futures για τον S&P 500, τον Nasdaq και τον Dow Jones υποχώρησαν κατά περισσότερο από 1%. Αλλά τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για την Exxon, την Chevron και άλλες πετρελαϊκές εταιρείες αυξήθηκαν περίπου 2% για την κάθε μία.