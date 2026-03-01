Η τιμή του πετρελαίου Brent εκτινάχθηκε την Κυριακή κατά 10%, φτάνοντας περίπου τα 80 δολάρια το βαρέλι στις εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές, σύμφωνα με εμπόρους πετρελαίου. Αναλυτές εκτιμούν ότι η τιμή θα μπορούσε να αγγίξει ακόμα και τα 100 δολάρια, μετά τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, που βύθισαν τη Μέση Ανατολή σε νέα πολεμική κρίση.

Το διεθνές σημείο αναφοράς για το αργό πετρέλαιο έχει παρουσιάσει άνοδο φέτος, φτάνοντας την Παρασκευή στα 73 δολάρια το βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο. Η αύξηση αυτή τροφοδοτήθηκε από τις ανησυχίες για πιθανές επιθέσεις που τελικά πραγματοποιήθηκαν μία ημέρα αργότερα, ενώ οι συναλλαγές μελλοντικής εκπλήρωσης παραμένουν κλειστές τα Σαββατοκύριακα. «Αν και οι στρατιωτικές επιθέσεις από μόνες τους ενισχύουν τις τιμές του πετρελαίου, ο καθοριστικός παράγοντας είναι το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ», δήλωσε στο Reuters ο Ajay Parmar, διευθυντής ενέργειας και διύλισης στην ICIS.

Οι περισσότεροι πλοιοκτήτες, πετρελαϊκές εταιρείες και εμπορικοί οίκοι ανέστειλαν τις μεταφορές αργού πετρελαίου, καυσίμων και υγροποιημένου φυσικού αερίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με πηγές της αγοράς, μετά την προειδοποίηση της Τεχεράνης προς τα πλοία να αποφύγουν τη διέλευση. Περισσότερο από το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου διακινείται μέσω αυτής της στρατηγικής θαλάσσιας οδού. «Αναμένουμε οι τιμές να ανοίξουν (μετά το Σαββατοκύριακο) πολύ πιο κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι και ενδεχομένως να υπερβούν αυτό το επίπεδο, εάν υπάρξει παρατεταμένο μπλοκάρισμα των Στενών», πρόσθεσε ο Parmar.

Προειδοποιήσεις και εκτιμήσεις αναλυτών

Ηγεσίες της Μέσης Ανατολής έχουν προειδοποιήσει την Ουάσιγκτον ότι ένας πόλεμος με το Ιράν θα μπορούσε να οδηγήσει τις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, σύμφωνα με την αναλύτρια της RBC, Helima Croft. Οι αναλυτές της Rabobank εμφανίζονται ελαφρώς πιο συγκρατημένοι, προβλέποντας ότι οι τιμές θα διατηρηθούν πάνω από τα 90 δολάρια βραχυπρόθεσμα.

Η ομάδα παραγωγών πετρελαίου OPEC+ αποφάσισε την Κυριακή να αυξήσει την παραγωγή κατά 206.000 βαρέλια ημερησίως από τον Απρίλιο, μια περιορισμένη αύξηση που αντιστοιχεί σε λιγότερο από 0,2% της παγκόσμιας ζήτησης.

Επιπτώσεις από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

Αν και υπάρχει εναλλακτική υποδομή για την παράκαμψη των Στενών του Ορμούζ, ο καθαρός αντίκτυπος από το κλείσιμό τους θα ισοδυναμούσε με απώλεια 8 έως 10 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, ακόμη και μετά τη διοχέτευση μέρους των ροών μέσω του αγωγού East-West της Σαουδικής Αραβίας και του αγωγού του Αμπού Ντάμπι, σύμφωνα με τον οικονομολόγο της Rystad Energy, Jorge Leon.

Η Rystad προβλέπει ότι οι τιμές θα αυξηθούν κατά 20 δολάρια, φτάνοντας περίπου τα 92 δολάρια το βαρέλι όταν ξανανοίξει η αγορά.

Αντιδράσεις στην Ασία

Η κρίση με το Ιράν οδήγησε κυβερνήσεις και διυλιστήρια της Ασίας να επανεξετάσουν τα αποθέματα πετρελαίου, καθώς και εναλλακτικές διαδρομές και πηγές εφοδιασμού. Οι αναλυτές της Kpler ανέφεραν σε διαδικτυακό σεμινάριο την Κυριακή ότι η Ινδία ενδέχεται να στραφεί στο ρωσικό πετρέλαιο για να καλύψει πιθανές απώλειες προμηθειών από τη Μέση Ανατολή.

Live όλες οι εξελίξεις στα nea.gr