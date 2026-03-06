Σε τροχιά ελεύθερης πτώσης βρέθηκαν οι ασιατικές αγορές την Παρασκευή, καταγράφοντας τις μεγαλύτερες εβδομαδιαίες απώλειες των τελευταίων έξι ετών. Η κλιμάκωση της πολεμικής σύγκρουσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν πυροδότησε ένα εκρηκτικό ράλι στις τιμές του πετρελαίου, ανατρέποντας τους σχεδιασμούς των επενδυτών παγκοσμίως.

Το «καμπανάκι» του πληθωρισμού

Το άλμα του αμερικανικού αργού (WTI), που σημείωσε τα μεγαλύτερα ημερήσια κέρδη από το 2020, υποχρεώνει πλέον τις κεντρικές τράπεζες σε πιο αυστηρή νομισματική πολιτική. Οι ελπίδες για μειώσεις επιτοκίων τους επόμενους μήνες εξανεμίζονται, οδηγώντας τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων και το δολάριο σε πολυμηνιαία υψηλά.

Ο παλμός των δεικτών

Ιαπωνία: Ο Nikkei, παρά τη μικρή ημερήσια άνοδο (0,55%), κλείνει την εβδομάδα με βαριές απώλειες κοντά στο 6%.

Νότια Κορέα: Ο Kospi δέχθηκε το ισχυρότερο πλήγμα, με τις εβδομαδιαίες απώλειες να ξεπερνούν το 10%.

Αυστραλία: Ο S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 1%, ακολουθώντας το αρνητικό κλίμα.

Κίνα και Χονγκ Κονγκ: Ανέδειξαν αντιστάσεις με οριακά κέρδη, με τον Hang Seng να ενισχύεται κατά 1,7% στην προσπάθεια ανάκτησης μέρους των απωλειών.