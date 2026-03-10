Το πρώτο τρέιλερ για το νέο θρίλερ δράσης του Γκάι Ρίτσι (Guy Ritchie), με τίτλο «In the Grey», δόθηκε στη δημοσιότητα, σηματοδοτώντας την επιστροφή του σκηνοθέτη στο γνώριμο κινηματογραφικό του ύφος: εκρηκτική δράση, γρήγορο μοντάζ και έντονη οπτική ταυτότητα.

Παραγωγής Black Bear και με προγραμματισμένη πρεμιέρα στις 15 Μαΐου, η ταινία επικεντρώνεται σε μια ομάδα επίλεκτων πρακτόρων που δρουν μυστικά στη διεθνή σκηνή. Στόχος τους είναι να ανακτήσουν μια περιουσία δισεκατομμυρίων από έναν αδίστακτο τύραννο.

Σύμφωνα με το τρέιλερ, το επίκεντρο της πλοκής εστιάζει στους δύο «σκληρούς» της ομάδας: τον αλαζόνα Αμερικανό Bronco (Τζέικ Τζίλενχαλ) και τον ψύχραιμο Βρετανό Sid (Χένρι Καβίλ). Οι δύο πρωταγωνιστές, ειδικοί στα όπλα και τα εκρηκτικά, καθοδηγούνται από την επικεφαλής της επιχείρησης, Έιζα Γκονζάλεζ (Eiza González).

Όπως αναφέρεται στην επίσημη σύνοψη, «Αυτό που αρχίζει ως μία ανέφικτη ληστεία μετατρέπεται σταδιακά σε έναν απόλυτο πόλεμο τακτικής, απάτης και αντοχής».

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Κρίστοφερ Χίβγιου (Kristofer Hivju), Έμετ Σκάνλαν (Emmett J. Scanlan), Τζέισον Γουόνγκ (Jason Wong) και Μάικλ Βου (Michael Vu), μαζί με τους Φίσερ Στίβενς (Fisher Stevens), Ρόζαμουντ Πάικ (Rosamund Pike) και Κάρλος Μπαρδέμ (Carlos Bardem).

Την παραγωγή υπογράφουν οι Τζον Φρίντμπεργκ (John Friedberg), Ιβάν Άτκινσον (Ivan Atkinson), Ντέιβ Κάπλαν (Dave Caplan) και ο ίδιος ο Ρίτσι. Το «In the Grey» έρχεται σε μια ιδιαίτερα παραγωγική περίοδο για τον σκηνοθέτη, που αναπτύσσει διαδοχικά πρότζεκτ για κινηματογράφο και τηλεόραση, σύμφωνα με το Variety.

Μετά τη συνεργασία τους στο «The Covenant» (2023), ο Ρίτσι και ο Τζίλενχαλ συναντώνται ξανά, ενώ το 2024 ακολούθησε το «The Ministry of Ungentlemanly Warfare» με πρωταγωνιστή τον Καβίλ. Την περασμένη χρονιά κυκλοφόρησε το «Fountain of Youth».

Παράλληλα, η ταινία «Wife and Dog» βρίσκεται στο στάδιο του μοντάζ και αναμένεται να κυκλοφορήσει εντός του έτους, ενώ το «Viva La Madness» έχει ήδη ξεκινήσει γυρίσματα. Στην τηλεόραση, μετά το περσινό «MobLand» —που εξασφάλισε δεύτερη σεζόν—, το Prime Video παρουσίασε το «Young Sherlock», ενώ η δεύτερη σεζόν του «The Gentlemen» ολοκληρώθηκε και αναμένεται η πρεμιέρα της στο Netflix.