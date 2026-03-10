Η επιστροφή της Ευγενίας Σαμαρά στη μικρή οθόνη με τον β’ κύκλο της οικογενειακής κωμικής σειράς του MEGA, «Έχω Παιδιά», δεν είναι απλώς μια τηλεοπτική σύμπτωση. Είναι η φυσική εξέλιξη μιας ηθοποιού που, αν και ξεκίνησε με έναν αυστηρό προγραμματισμό «επιπέδου… Excel», έμαθε στην πορεία να αφήνει χώρο στο απρόοπτο, στα ταξίδια και στην εσωτερική αναζήτηση.

Από την περίοδο των φοιτητικών χρόνων μέχρι την είσοδο στην υποκριτική, η Ευγενία παραμένει μια προσωπικότητα που αρνείται να μπει σε καλούπια, προτιμώντας να «ποτίζει» την εξέλιξή της με υπομονή και αυτογνωσία.

Η Ευγενία Σαμαρά από τη Γεωπονία στο φως των προβολέων

Όλα ξεκίνησαν στη Θεσσαλονίκη, την πόλη όπου γεννήθηκε το 1987 και που καθόρισε την αισθητική και τον δυναμισμό της. Η Ευγενία δεν ήταν από τα παιδιά που δήλωναν από πάντα «θέλω να γίνω ηθοποιός». Αντιθέτως, ακολούθησε μια ορθολογική διαδρομή σπουδάζοντας Γεωπονία στο Α.Π.Θ., με στόχο την αρχιτεκτονική τοπίου.

Ωστόσο, η συμπρωτεύουσα, όσο κι αν την αγάπησε, κάποια στιγμή άρχισε να την «στενεύει». «Πολύ ωραία έχω περάσει στη Θεσσαλονίκη. Έφτασα όμως σε ένα σημείο που είχα την ανάγκη να φύγω από την πόλη αυτή και γι’ αυτό ζω εδώ πια. Μου λείπει», έχει εξομολογηθεί. Αυτή η μετάβαση από τα έδρανα της Γεωπονικής στη Δραματική Σχολή ήταν το πρώτο της μεγάλο «άλμα» έξω από τα προδιαγεγραμμένα κουτάκια.

Με αργά και σταθερά βήματα, αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Βασίλη Διαμαντόπουλου και του Ανδρέα Βουτσινά, υιοθετώντας μια φιλοσοφία που την ακολουθεί μέχρι σήμερα: «Μου αρέσει να κάνω αργά και σταθερά βήματα. Δεν είμαι δύσκολη στην αλλαγή, είμαι ιδιαίτερα προσαρμοστική και αν το θέλω, θα τη βρω την άκρη μου» έχει δηλώσει σε παλιότερη συνέντευξή της.

Η πρώτη της επαφή με το ευρύ κοινό έγινε το 2008 μέσα από την εκπομπή «Ράδιο Αρβύλα», μια εμπειρία που κράτησε πέντε χρόνια και της έδωσε τα πρώτα εφόδια έκθεσης στην κάμερα. Από εκεί, η πορεία της ήταν ανοδική, με ρόλους που αναδείκνυαν το πολυδιάστατο ταλέντο της, τόσο στο δράμα όσο και στην κωμωδία.

Η τηλεοπτική Σάρα και η επιστροφή του «Έχω παιδιά» στο MEGA

Στην οικογενειακή κωμωδία «Έχω Παιδιά», η Ευγενία Σαμαρά υποδύεται τη Σάρα, μια γυναίκα πρακτική, οργανωτική και λάτρη του προγραμματισμού. Η ίδια παραδέχεται πως η ομοιότητά τους είναι μεγαλύτερη από όσο φαίνεται, καθώς στο παρελθόν λειτουργούσε και η ίδια με «πίνακες Excel».

Σήμερα, αν και έχει απομακρυνθεί από αυτό το άγχος ελέγχου, η χημεία της με τον συμπρωταγωνιστή της, Βασίλη Μαυρογεωργίου, και το εύστοχο κείμενο του Λάμπρου Φισφή, δημιουργούν ένα αποτέλεσμα τόσο ρεαλιστικό που πολλοί γονείς νιώθουν ότι η σειρά… τους κατασκοπεύει.

Σε σκηνοθεσία Διονύση Φερεντίνου, το «Έχω Παιδιά» συνεχίζει να καταγράφει την καθημερινότητα μιας οικογένειας που προσπαθεί να επιβιώσει ανάμεσα σε σχολικές υποχρεώσεις, προσωπικά «θέλω» και την αιχμηρή κριτική συγγενών και φίλων.

Η ψυχοθεραπεία ως πυξίδα ζωής

Πίσω από τα φώτα, η Ευγενία Σαμαρά είναι μια γυναίκα που δεν φοβάται να κοιτάξει κατάματα τις αδυναμίες της. Ξεκίνησε ψυχοθεραπεία στα 25 της από καθαρή περιέργεια, μια απόφαση που αποδείχθηκε καθοριστική. Για εκείνη, οι ανθρώπινες σχέσεις θέλουν φροντίδα και αποδοχή της διαφορετικότητας του άλλου.

«Κανένας άνθρωπος δεν θα έρθει στη ζωή μου ακριβώς όπως τον έχω σκεφτεί. Οι σχέσεις θέλουν πότισμα. Όσο έχουμε στο μυαλό μας ότι τα πράγματα που θέλουμε να κρατήσουμε πρέπει να τα στηρίζουμε, μόνο να ανθίζουν μπορούν» έχει δηλώσει στο παρελθόν.

Αυτή η εσωτερική ηρεμία αντανακλάται και στη στάση της απέναντι στα Social Media. Παρότι δημοφιλής, αρνείται να ακολουθήσει τη «Βίβλο» της συνεχούς έκθεσης, επιλέγοντας να μοιράζεται στιγμές μόνο όταν η ίδια νιώθει άνετα, προστατεύοντας τον προσωπικό της χώρο από την «κλειδαρότρυπα».

Ταξίδια και Κοινωνική Ευαισθησία

Αν υπάρχει κάτι που κινεί την ψυχή της Ευγενίας περισσότερο από την υποκριτική, αυτό είναι τα ταξίδια. Από την εξωτική Ιορδανία μέχρι το όνειρό της να ταξιδέψει μόνη της εκτός Ευρώπης, η ηθοποιός αναζητά διαρκώς εικόνες που δεν είναι οικείες, πολιτισμούς που θα «ανοίξουν το μάτι της».

Παράλληλα, η αγάπη της για τα ζώα μετουσιώθηκε πριν από κάποια χρόνια σε πράξη με τη δημιουργία του Your Pet, μιας εφαρμογής που διευκολύνει τις υιοθεσίες και την εύρεση χαμένων κατοικιδίων. Άλλωστε και η δική της σκυλίτσα, η Όλυ, είναι ένα τέτοιο δώρο που προέκυψε από υιοθεσία. Την βρήκε σε καταφύγιο στον Όλυμπο και όπως λέει αποτελεί για εκείνη το απόλυτο «αγχολυτικό».

Η Ευγενία Σαμαρά διανύει μια περίοδο απόλυτης συνειδητοποίησης. Μεταξύ καθημερινών γυρισμάτων και θεάτρου, επιλέγει να μην ζει με το άγχος της τηλεθέασης, αλλά με την ουσία της δημιουργίας. Όπως δηλώνει και η ίδια, πλέον περπατά σε έναν δρόμο που ελέγχει εκείνη, αναζητώντας την ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική επιτυχία και την προσωπική ευτυχία.

Μη χάσετε το νέο, εορταστικό επεισόδιο της σειράς «Έχω παιδιά», την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, στις 21:00, στο MEGA.