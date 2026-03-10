Χωρίς απρόοπτα αναμένεται να εξελιχθεί η τουριστική περίοδος στη Σύρο, καθώς, σύμφωνα με στοιχεία των επαγγελματιών που συνέλεξε ο δήμος δεν υπάρχουν, μέχρι στιγμής, ακυρώσεις. Αυτό το γεγονός επιβεβαιώνει, σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Σύρου – Ερμούπολης, ότι μελλοντικοί επισκέπτες του νησιού αισθάνονται ασφαλείς, λόγω και της απόστασης από τα μέτωπα του πολέμου.

Επιπλέον, όπως επισημαίνει ο αντιδήμαρχος Τουρισμού Γιάννης Βουτσίνος, «επιβεβαιώνεται ότι η Σύρος έχει εδραιωθεί στις αγορές χάρη στη μοναδική ιστορική και πολιτιστική της ταυτότητα που, σε συνδυασμό με τα γραφικά τοπία της Ερμούπολης και των χωριών, συνθέτουν ένα ελκυστικό σκηνικό για κάθε επισκέπτη με ποιοτικές αναζητήσεις».

Στο μεταξύ, τη Σύρο περιλαμβάνει στις προτάσεις του για το Πάσχα το Travel go σε ειδικό αφιέρωμα για τους κορυφαίους προορισμούς για την εορταστική περίοδο. Όπως αναφέρεται, «Η Σύρος είναι ιδανικός ανοιξιάτικος προορισμός και μία από τις καλύτερες επιλογές για να ζήσετε ένα πραγματικά μοναδικό Πάσχα. Εδώ, οι δύο θρησκευτικές κοινότητες του νησιού, η Ορθόδοξη και η Καθολική, γιορτάζουν μαζί το Πάσχα. Τη Μεγάλη Παρασκευή γίνεται η περιφορά των ορθόδοξων επιταφίων από τους ναούς του Αγίου Νικολάου, της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (της Μητρόπολης) στα γραφικά δρομάκια της πόλης. Οι επιτάφιοι συναντιούνται στην πλατεία Μιαούλη μπροστά από το Δημαρχείο. Ο επιτάφιος του καθολικού ναού της Ευαγγελίστριας έχει ήδη προηγηθεί. Ξεχωριστή εμπειρία είναι και η περιφορά των καθολικών επιταφίων στην Άνω Σύρο, από τους ναούς του Αγίου Γεωργίου (Σαν Τζώρτζη) και του Αγίου Σεβαστιανού».