Το μεσημέρι της Κυριακή επικράτησε αναστάτωση στο λιμάνι της Ερμούπολης καθώς περαστικοί ήδαν το πτώμα μιας ηλικιωμένης γυναίκας να επιπλέει. Πήραν τηλέφωνο το Λιμεναρχείο και οι αξιωματικοί που έσπευσαν εκεί την ανέσυραν με τη βοήθεια ιδιωτικού σκάφους.

Η λύπη δεν ήταν διάχυτη μόνο επειδή ένας άνθρωπος βρέθηκε χωρίς προφανή αιτία μέσα στο νερό, χωρίς κανείς να τον δει έγκαιρα και να τον βοηθήσει.

Ήταν διάχυτη επειδή ο άνθρωπος που κειτόταν νεκρός ήταν μία γυναίκα που είχε ζήσει περισσόεταρ από 100 χρόνια.

Ηταν κάτοικος Σύρου, όπως διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε.

Την αναγνώρισε συυγενικό της πρόσωπο.

Ευρύτερα γνωστή δεν έγινε κάποια πληροφορία για το πώς βρέθηκε η γυναίκα εκεί. Αν ήταν το σπίτι της μακριά, αν περπάτησε μόνη της μέχρι εκεί, ή αν διέφυγε από την προσοχή κάποιου που την συνόδευε.

Από τα γεγονότα, φαίνεται να ήταν μόνη της αν πνίγηκε εκεί στο λιμάνι και δεν παρασύρθηκε από πιο μακριά.

Για το περιστατικό διενεργείται προανακριση απο το Λιμεναρχείο Σύρου. H σορός θα μεταφερθεί στον Πειραιά για την διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.