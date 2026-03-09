Τα τρομακτικά «αεροπλάνα της Αποκάλυψης» του αμερικανικού στρατού είναι ξανά τον αέρα, καθώς οι φόβοι για πυρηνικό πόλεμο πλησιάζουν στην πραγματικότητα, αναφέρει χαρακτηριστικά η Daily Mail.

Δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων έχουν καταγράψει πολλαπλές απογειώσεις του στρατηγικού αεροσκάφους διοίκησης E-6B Mercury του Ναυτικού, από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Αυτά τα τεράστια αεροσκάφη, κατασκευασμένα πάνω στο πλαίσιο του Boeing 707, είναι σχεδιασμένα να επιβιώνουν σε πυρηνικό πόλεμο και να συντονίζουν την αμερικανική στρατιωτική αντίδραση από τον αέρα. Συγκεκριμένα, τα αεροσκάφη λειτουργούν ως πλωτός ραδιοσταθμός και κέντρο διοίκησης για τον πρόεδρο και τον Υπουργό Άμυνας, μεταφέροντας ειδικές κεραίες που μπορούν ακόμη και να επικοινωνούν με πυρηνικά εξοπλισμένα υποβρύχια σε μεγάλο βάθος.

Μαζί με την ικανότητά τους να επικοινωνούν με δορυφόρους, επίγειες στρατιωτικές βάσεις και υπόγειες εγκαταστάσεις πυραύλων, ο στόλος Mercury μπορεί να ελέγξει μια πυρηνική επίθεση σε περίπτωση που ξεσπάσει ο Παγκόσμιος Πόλεμος III και οι ΗΠΑ βρεθούν ήδη υπό επίθεση.

Δύο πτήσεις του E-6B Mercury εντοπίστηκαν πάνω από τις ΗΠΑ στις 2 Μαρτίου, η μία ταξιδεύοντας από την ακτή του Κόλπου και προσγειώνοντας στη Naval Air Station Patuxent River στο Μέριλαντ και η άλλη απογειούμενη και προσγειούμενη ξανά στη βάση Offutt Air Force Base στη Νεμπράσκα.

Από τότε, έχουν υπάρξει αναφορές από στρατιωτικά ειδησεογραφικά μέσα για περισσότερες εκτοξεύσεις του E-6B προς τον Περσικό Κόλπο.

Το Πεντάγωνο αρνήθηκε να σχολιάσει τις αναφερόμενες πτήσεις «λόγω ασφάλειας επιχειρήσεων».

Αυτή είναι μια εξελισσόμενη είδηση. Θα ακολουθήσουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο κύριος ρόλος αυτών των αεροσκαφών είναι να εκτελούν την ominous αποστολή που ονομάζεται «Take Charge and Move Out» ή TACAMO.

Ουσιαστικά, σημαίνει ότι το E-6B θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να στείλει εντολές από τον πρόεδρο Τραμπ ή τους κορυφαίους ηγέτες στα πυρηνικά υποβρύχια του Ναυτικού και σε άλλες εγκαταστάσεις πυραύλων, ακόμη και αν οι κανονικές τηλεφωνικές γραμμές ή οι επίγειοι σταθμοί καταστραφούν.

Σε περίπτωση κρίσης, τα αεροσκάφη αποστέλλονται σε συγκεκριμένες περιοχές για να παραμένουν στον αέρα ή κοντά σε βασικά σημεία. Αυτό διατηρεί ζωντανές τις γραμμές επικοινωνίας αν χτυπηθούν ή μπλοκαριστούν οι επίγειες βάσεις.

Στη Μέση Ανατολή, οι αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, οι πρεσβείες και άλλοι πολιτικοί στόχοι έχουν δεχτεί επιθέσεις από ρουκέτες του Ιράν κατά την πρώτη εβδομάδα της σύγκρουσης.

Ο στρατός συνήθως τους εκτοξεύει για ασκήσεις ετοιμότητας, εκπαίδευση ή για επίδειξη δύναμης χωρίς να τους χρησιμοποιεί πραγματικά για να συντονίσουν επιθέσεις.

Η απειλή πυρηνικής κλιμάκωσης συνεχίζει να αυξάνεται από τις πρώτες επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην Τεχεράνη, με συμμάχους του Ιράν στην Κίνα και τη Ρωσία να προειδοποιούν ότι η κατάσταση θα μπορούσε να ξεφύγει από τον έλεγχο και να οδηγήσει σε έναν μεγαλύτερο πόλεμο.

Σύμφωνα με αναφορές, η πυρηνικά εξοπλισμένη Ρωσία έχει αρχίσει να βοηθά το Ιράν μοιράζοντας πληροφορίες για τις θέσεις των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, μια κίνηση που θα μπορούσε να αποτελέσει τον τελικό σπινθήρα που θα ανάψει τον Παγκόσμιο Πόλεμο III.

Παρά το γεγονός ότι παρουσιάστηκε πριν από 40 χρόνια, το E-6B εξακολουθεί να θεωρείται το πιο ανθεκτικό αμερικανικό αεροσκάφος που μπορεί να εκτελέσει αυτή την ενδεχομένως καταστροφική αποστολή χωρίς αποτυχία.