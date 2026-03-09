Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έφυγε νωρίς από το μονό του Indian Wells, καθώς αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο με ήττα από τον Ντένις Σαποβάλοφ, παρόλα αυτά δεν ολοκλήρωσε την παρουσία του στο τουρνουά, καθώς θα αγωνιστεί μαζί με τον Νόβακ Τζόκοβιτς και στο διπλό.

Οι δυο τους θα αγωνιστούν για πρώτη φορά ως δίδυμο και έχουν ήδη μάθει τους αντιπάλους τους. Ο Έλληνας πρωταθλητής δημοσίευσε μια φωτογραφία στα social media, που τον δείχνει μέσα σε καρότσι σούπερ μάρκετ, με τον «Νόλε» να έχει αναλάβει να τον κάνει βόλτα!

Ο Τσιτσιπάς συνόδευσε την ανάρτησή του με ένα απλό μήνυμα: «Το νέο σας δίδυμο στο διπλό του Indian Wells. Ανυπομονώ να παίξω μαζί σου Νόβακ».

Δείτε την ανάρτηση που έκανε ο Τσιτσιπάς με τον Τζόκοβιτς:

Your new Indian Wells doubles pairing. Can’t wait to team up @DjokerNole 😁 pic.twitter.com/GyoUQlhRmk — Stefanos Tsitsipas (@stefanos) March 7, 2026