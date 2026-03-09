«Πολύ, όπως και για όλους μας. Για παίκτες, προπονητές, staff και φιλάθλους ήταν ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Είμαι σίγουρος ότι αυτό ισχύει για όλους όσους ανήκουν στον οργανισμό του Ολυμπιακού. Είμαι πολύ χαρούμενος που το έζησα».

Όλοι λάτρεψαν την ενέργεια που έβαλες στην άμυνα πάνω στον Κέντρικ Ναν.

«Ήταν ομαδική προσπάθεια. Είχαμε δουλέψει πολύ στην προπόνηση και είχε δοθεί μεγάλη έμφαση στην αντιμετώπιση που θα είχαμε στο παιχνίδι. Δεν είχε να κάνει μόνο με εμένα. Βεβαίως του αρνήθηκα πολλά πράγματα στο παιχνίδι του, αλλά είχα βοήθεια και από τον «Μίλου» και από τα άλλα παιδιά. Ήταν μια ομαδική άμυνα και είμαι πολύ ευχαριστημένος που ήμουν μέρος της».

Πώς είναι η ζωή χωρίς τον Τόμας Γουόκαπ στην backcourt γραμμή;

«Είναι ο στρατηγός μας. Μας λείπει το να είναι στη θέση του. Είναι περίεργο, αλλά κατά έναν τρόπο είναι μαζί μας. Μας λέει συνέχεια πώς να συμπεριφερθούμε στο παρκέ. Μου δίνει συνέχεια οδηγίες και tips και με βοηθά και είναι λες και είναι μαζί μου. Φυσικά ανυπομονούμε να τον έχουμε και πάλι μαζί μας και το ίδιο ισχύει και για τον Σάσα».

Τι περιμένεις από το παιχνίδι κόντρα στην Παρί; Τι πρέπει να προσέξουμε για να πάρουμε τη νίκη;

«Είναι μια ομάδα που παίζει με πολλές κατοχές και πολύ γρήγορα. Έχουν ένα ιδιαίτερο τρόπο παιχνιδιού και από εμάς περιμένω να δώσουμε μια καλή μάχη».