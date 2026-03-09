Ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης – Πέτρος Σπανάκης αναφέρθηκε στα χρηματοδοτικά εργαλεία με τα οποία το υπουργείο Εσωτερικών ενισχύει τον δήμο Αλεξανδρούπολης και συνολικά τον Έβρο, κατά τη διάρκεια συζήτησης επίκαιρης ερώτησης στη Βουλή σχετικά με τα έργα για την αντιπλημμυρική προστασία στον ακριτικό νομό.

Ο κ. Σπανάκης υπογράμμισε ότι το υπουργείο έχει εντάξει «έργα αντιμετώπισης των πλημμυρικών φαινομένων σε περιοχές του δήμου Αλεξανδρούπολης», συνολικού προϋπολογισμού 1.800.000 ευρώ. Η πρωτοβουλία αυτή, όπως είπε, στοχεύει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τοπικών υποδομών απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα.

Ο υφυπουργός ανέφερε επίσης ότι από τις 10 Φεβρουαρίου 2026 πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των κατοίκων της Αλεξανδρούπολης σχετικά με τα αποτελέσματα της σχετικής μελέτης για την πόλη. Παράλληλα, κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής φωτογραφικό υλικό για το Υποέργο 3, προϋπολογισμού 800.000 ευρώ, παρουσιάζοντας παρεμβάσεις που έχουν ήδη ολοκληρωθεί στα ρέματα «Κανδηλάπτη», «Αγνάντιας», «Α3 Νέας Χηλής» και στην περιοχή βορείως του οικισμού «Απαλού».

Επιπλέον, σημείωσε ότι δεν υπάρχει κανένα αίτημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς το υπουργείο Εσωτερικών που να μην έχει εξεταστεί, απαντηθεί ή υλοποιηθεί. Τόνισε ακόμη ότι βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλα έργα συνολικού προϋπολογισμού 5.000.000 ευρώ στους δήμους Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας, μέσω πρόσθετης χρηματοδότησης του υπουργείου.

Κλείνοντας, ο κ. Σπανάκης επισήμανε ότι η κλιματική κρίση θα συνεχίσει να αποτελεί πρόκληση για τις επόμενες δεκαετίες, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παραμένει σε συνεχή συνεργασία και συντονισμό με τους δήμους και τις Περιφέρειες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεών της.