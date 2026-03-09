Ο Guy Ritchie επιστρέφει έπειτα από 15 χρόνια στο σύμπαν του Σέρλοκ Χολμς, που δημιούργησε ο Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, αυτή τη φορά εξερευνώντας τα νεανικά του χρόνια. Η νέα σειρά έξι επεισοδίων με τίτλο «Young Sherlock», σε σενάριο του Matthew Parkhill, έκανε πρεμιέρα την Τετάρτη 4 Μαρτίου, στο Amazon Prime και υπόσχεται να παρασύρει ξανά τους τηλεθεατές στη σκοτεινή γοητεία των βικτοριανών μυστηρίων. Πρωταγωνιστεί ο Hero Fiennes Tiffin, ο οποίος ενσαρκώνει τον Σέρλοκ Χολμς στη νεότητά του, πριν γίνει ο θρύλος της οδού Μπέικερ.

Η σειρά βασίζεται στα βιβλία του Άντριου Λέιν «Οι περιπέτειες του νεαρού Σέρλοκ Χολμς», που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Μεταίχμιο. Εστιάζει στα εφηβικά χρόνια του διάσημου ντετέκτιβ και στις πρώτες του υποθέσεις, αποκαλύπτοντας πώς διαμορφώθηκε η ιδιοφυΐα του.

Το συγγραφικό έργο του Λέιν διαθέτει έντονη κινηματογραφική δυναμική. Ο συγγραφέας έχει υπογράψει επίσης μυθιστορήματα που διαδραματίζονται στο ίδιο σύμπαν με γνωστές τηλεοπτικές σειρές του BBC, όπως το Doctor Who. Τα βιβλία του «Οι περιπέτειες του νεαρού Σέρλοκ Χολμς», μεταφρασμένα σε περισσότερες από 45 χώρες, ξεχωρίζουν για τις συναρπαστικές σκηνές δράσης, την ατμοσφαιρική γραφή, τις ανατροπές και τους καλοδουλεμένους χαρακτήρες.

Ο Λέιν συνδυάζει βρετανικό χιούμορ με ευρηματικότητα, ενώ οι περιγραφές του Λονδίνου είναι ιδιαίτερα ζωντανές, αποτέλεσμα ενδελεχούς ιστορικής έρευνας. Η σειρά αξιοποιεί όλα αυτά τα στοιχεία, δημιουργώντας ένα οπτικά πλούσιο και αφηγηματικά συνεκτικό αποτέλεσμα.

Ο Ρίτσι πατά στο λογοτεχνικό υλικό που έχει και χτίζει μία διαδικασία αποδόμησης των μέχρι τώρα τηλεοπτικών και κινηματογραφικών προσεγγίσεων του ντετέκτιβ.

Η γένεση του μύθου

Πώς ήταν ο Σέρλοκ Χολμς ως έφηβος; Πού φοίτησε, ποιοι ήταν οι φίλοι του και πώς ανέπτυξε τις περίφημες ικανότητές του; Μέσα από τη νέα παραγωγή, οι θεατές θα ανακαλύψουν τον νεαρό ντετέκτιβ πριν γίνει ο άνθρωπος-σύμβολο της λογικής και της παρατήρησης.

Η πλοκή ξεκινά με ένα έγκλημα που τα αλλάζει όλα. Ο άπειρος ακόμα Σέρλοκ μπλέκεται σε μια υπόθεση δολοφονίας που απειλεί την ελευθερία του, αποκαλύπτοντας σταδιακά μια συνωμοσία διεθνών διαστάσεων. Η δράση κορυφώνεται σε μια εκρηκτική αναμέτρηση που θα καθορίσει το μέλλον του.

Με φόντο την Αγγλία της δεκαετίας του 1870 και περιπέτειες που ξεπερνούν τα βρετανικά σύνορα, το «Young Sherlock» φωτίζει τα πρώτα, τολμηρά βήματα του εφήβου που προοριζόταν να γίνει ο διασημότερος ντετέκτιβ του κόσμου.