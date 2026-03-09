Δημοφιλή
- 1
Ανατροπή στις συντάξεις: Τι αλλαγές φέρνουν 25η Μαρτίου και 28η Οκτωβρίου
- 2
Ανατροπή για τον T. rex: Χρειάστηκε 40 χρόνια για να φτάσει στο μέγιστο μέγεθός του
- 3
Καταρρίφθηκε drone που μετέφερε κινητά τηλέφωνα στις φυλακές Τρικάλων
- 4
ΕΟΠΥΥ: Το «κρυφό» 100άρι που δικαιούστε για γυαλιά οράσεως - Η διαδικασία εξπρές για την αποζημίωση
- 5
Τέλος τα αδελφομοίρια: Έρχεται μεγάλη ανατροπή στις κληρονομιές στην Ελλάδα
- 6
Μητσοτάκης και Μακρόν μεταβαίνουν στην Πάφο - Η τριμερής στην Κύπρο, η τουρκική αντίδραση
- 7
Σοκ στο Ιράν: Κρατικά ΜΜΕ ζητούν την εκτέλεση των παικτριών της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου
- 8
Μην πετάξεις τη χαλασμένη ηλεκτρική συσκευή! Δες πώς παίρνεις αποζημίωση
- 9
Ξέχνα τα γυαλιά: Εγκρίθηκε το κολλύριο που υπόσχεται να σε κάνει να βλέπεις ξανά κοντά
- 10
Ώρα ΕΝΦΙΑ: Πώς θα δείτε το νέο λογαριασμό του φόρου ακινήτων
Αίθριος σήμερα ο καιρός: Πού αναμένονται βροχές
Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), η πρόγνωση καιρού για τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026 προβλέπει λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες, με τοπικές βροχές στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια κυρίως έως το μεσημέρι. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα […]
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 9 Μαρτίου
Σήμερα Δευτέρα, 9 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων εν Σεβαστία. Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής: Αέτιος, Αέτης, Αετός, Αετίων, Αετίς, Αετίνα, Βιβιανός, Βιβιάνα, Βιβιανή, Βιβή, Βίβιαν, Ηλιανή, Ηλιάνα, Λιάνα, Ιλιάνα, Ηλιάννα, Ηλιανός, Ιλιάς, Λυσίμαχος, Λυσιμάχη, Ξάνθος, Ξάνθιος, Ξανθιάς, Ξανθούλιος, Ξανθούλης, Ξανθή, Ξανθούλα, Σεβηριανός, Σεβηριανή, Σμαράγδα, Σμαραγδένια, Σμαραγδή, Σμαράγδω, Σμαρούλα, Σμαρώ, Σμαραγδία, […]
Τζόκερ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (8/3) η κλήρωση 3037 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία 1.000.000 ευρώ. Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 7, 8, 29, 34, 39 και Τζόκερ το 7. Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
Καταρρίφθηκε drone που μετέφερε κινητά τηλέφωνα στις φυλακές Τρικάλων
Το drone μετέφερε κινητά τηλέφωνα – Δεν έχει γίνει γνωστό ποιος ήταν ο… παραλήπτης του δέματος.
Καιρός: Με διαστήματα ηλιοφάνειας η έναρξη της εβδομάδας – Τοπικές βροχές και πτώση θερμοκρασίας τη Δευτέρα
Με διαστήματα ηλιοφάνειας και κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις θα ξεκινήσει η νέα εβδομάδα, ενώ τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια τμήματα της χώρας. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση κυρίως στα βόρεια και τα ανατολικά, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν ενισχυμένοι. Στη συνέχεια της εβδομάδας ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, με περισσότερη ηλιοφάνεια […]