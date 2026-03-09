Το νέο σκίτσο του Αρκά που δημοσιεύτηκε στα κοινωνικά δίκτυα σχολιάζει με τον χαρακτηριστικό σαρκασμό του την έννοια της «αντικειμενικότητας» στον δημόσιο διάλογο.

Στο σκίτσο εμφανίζεται η γνώριμη μορφή του «Θεού» –μια φιγούρα που ο σκιτσογράφος χρησιμοποιεί συχνά στις σειρές του– να λέει: «Αντικειμενικός είναι αυτός που συμφωνεί μαζί μας!». Η ατάκα συνοδεύεται από το λιτό σκηνικό και το ειρωνικό ύφος που χαρακτηρίζουν το έργο του Αρκά, μετατρέποντας μια καθημερινή παρατήρηση σε αιχμηρό κοινωνικό σχόλιο.

Με μια μόνο φράση, ο δημιουργός στηλιτεύει την τάση που συναντάται συχνά στον δημόσιο διάλογο – κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην πολιτική αντιπαράθεση – όπου η «αντικειμενικότητα» συχνά ταυτίζεται με τη συμφωνία με τις δικές μας απόψεις. Όποιος διαφωνεί, εύκολα χαρακτηρίζεται «μεροληπτικός», ενώ όποιος συμφωνεί θεωρείται αυτομάτως «ουδέτερος».

Το σκίτσο ακολουθεί τη γνωστή παράδοση του Αρκά να χρησιμοποιεί το χιούμορ και την υπερβολή για να φωτίζει αντιφάσεις της κοινωνικής και πολιτικής συμπεριφοράς. Και αυτή τη φορά, η απλή αλλά καίρια ατάκα λειτουργεί ως καθρέφτης της εποχής των έντονων αντιπαραθέσεων, θυμίζοντας ότι η πραγματική αντικειμενικότητα συχνά είναι πιο σύνθετη από όσο θα θέλαμε να πιστεύουμε.