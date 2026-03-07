Ένα νέο αιχμηρό σκίτσο δημοσίευσε ο γνωστός σκιτσογράφος Αρκάς, σχολιάζοντας με τον δικό του καυστικό τρόπο τη στάση που συχνά υιοθετείται απέναντι σε πολέμους και συγκρούσεις, με αφορμή την «ανάφλεξη» στη Μέση Ανατολή.

Στο σκίτσο, με φόντο έναν σκοτεινό ουρανό, εμφανίζονται γερανοί που κρατούν κρεμασμένες ανθρώπινες φιγούρες, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα σκληρή και συμβολική εικόνα. Πάνω από το σκίτσο αναγράφεται η φράση: «Δεν είμαι με τον τύραννο, είμαι εναντίον των εχθρών του. Πόσο βολική υποκρισία».

Με αυτό το μήνυμα, ο Αρκάς φαίνεται να σχολιάζει τη διπλωματική και πολιτική στάση που συχνά εκφράζεται σε διεθνείς κρίσεις, όπου η αποστασιοποίηση από έναν «τύραννο» συνδυάζεται με την ταυτόχρονη εχθρότητα προς τους αντιπάλους του. Το σκίτσο υπογραμμίζει την αντίφαση αυτής της στάσης, χαρακτηρίζοντάς την ως «βολική υποκρισία».

Ο σκιτσογράφος είναι γνωστός για τα σκίτσα του που αγγίζουν κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα, προκαλώντας συχνά συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 💬, όπου και αυτή τη φορά πολλοί χρήστες έσπευσαν να σχολιάσουν το νόημα και τον συμβολισμό της νέας του δημιουργίας.