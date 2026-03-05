Ο Αρκάς, με τη σημερινή του καλημέρα, παρουσιάζει ένα νέο σκίτσο γεμάτο χιούμορ και κοινωνικό σχόλιο. Στην εικόνα, δύο ταύροι παλεύουν μεταξύ τους, ενώ κάτω από αυτούς ένας βάτραχος γελώντας σχολιάζει:
«Μαντέψτε ποιος θα την πληρώσει».
Ακινητοποιημένα παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια της χώρας λόγω 24ωρης απεργίας της ΠΝΟ, με αίτημα τον απεγκλωβισμό ναυτικών από τη Μέση Ανατολή. Η απεργία αφορά όλες τις κατηγορίες πλοίων και διαρκεί έως τα μεσάνυχτα.
Σήμερα, Πέμπτη 5 Μαρτίου, σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη των Αγίου Αρχελάου και μαρτύρων, των Αγίων Ευλαμπίου και Ευλογίου, καθώς και του Αγίου Κόνωνος. Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι: Αρχέλαος Ευλόγιος Ευλογής Ευλογία Ευλογούλα Ευλογίτσα Κόνων Η ανατολή του ήλιου πραγματοποιήθηκε στις 06:51, ενώ η δύση αναμένεται στις 18:22. Η διάρκεια […]
Τραγωδία σημειώθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μεταξουργείο μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες
Στο σημείο έσπευσαν 8 πυροσβέστες με τρία οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς