Ο Αρκάς, με τη σημερινή του καλημέρα, παρουσιάζει ένα νέο σκίτσο γεμάτο χιούμορ και κοινωνικό σχόλιο. Στην εικόνα, δύο ταύροι παλεύουν μεταξύ τους, ενώ κάτω από αυτούς ένας βάτραχος γελώντας σχολιάζει:

«Μαντέψτε ποιος θα την πληρώσει».

