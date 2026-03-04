Στο σκίτσο, τέσσερις σκοτεινές, αινιγματικές φιγούρες στέκονται μέσα σε ένα μουντό, σχεδόν αποπνικτικό φόντο. Πάνω από αυτές αναγράφεται η λέξη «Καλημέρα», ενώ το μήνυμα που ακολουθεί είναι: «Να δηλώνεις αριστερός και να υποστηρίζεις αυτούς δεν είναι αντίφαση. Είναι διαστροφή.»

Το διεθνές πλαίσιο

Η χρονική συγκυρία δεν περνά απαρατήρητη. Με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να κυριαρχούν στην ειδησεογραφία και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να κλιμακώνονται, η δημόσια συζήτηση στην Ελλάδα –όπως και διεθνώς– έχει πολωθεί.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το σκίτσο μοιάζει να σχολιάζει τη στάση πολιτικών και πολιτών που, ενώ αυτοτοποθετούνται ιδεολογικά στον χώρο της Αριστεράς, εκφράζουν –κατά την οπτική του δημιουργού– στήριξη ή ανοχή προς καθεστώτα ή ενέργειες που συνδέονται με αυταρχισμό ή βία.

Συμβολισμοί και ερμηνείες

Οι φιγούρες αποδίδονται χωρίς καθαρά χαρακτηριστικά, ως σκιές. Αυτό επιτρέπει πολλαπλές ερμηνείες: μπορεί να παραπέμπουν σε πολιτικά καθεστώτα, σε στρατιωτικούς σχηματισμούς ή σε ιδεολογικά «φαντάσματα» που στοιχειώνουν τον δημόσιο διάλογο.

Η επιλογή της λέξης «διαστροφή» αντί για «αντίφαση» εντείνει τον τόνο και μετατρέπει το σκίτσο από απλή ειρωνική παρατήρηση σε καταγγελία.

Στο επίκεντρο της πολιτικής σάτιρας

Ο Αρκάς έχει αποδείξει ότι δεν αποφεύγει τα «καυτά» θέματα της επικαιρότητας. Το συγκεκριμένο σκίτσο, εν μέσω πολεμικής σύγκρουσης και έντονης ιδεολογικής αντιπαράθεσης, λειτουργεί ως παρέμβαση στον δημόσιο διάλογο.