Με το γνώριμο, αιχμηρό του ύφος, ο Αρκάς σχολιάζει την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου μέσα από ένα απολαυστικό σκίτσο που συνδυάζει χιούμορ και… ανακούφιση.

Στο νέο του έργο, ο μήνας Φεβρουάριος προσωποποιείται σε έναν κουκουλωμένο, χειμωνιάτικο χαρακτήρα, με σκούφο, κασκόλ και γάντια, ο οποίος μοιάζει κουρασμένος και ελαφρώς ειρωνικός. Πάνω από το κεφάλι του δεσπόζει η φράση «Καλημέρα», ενώ ο ίδιος σχολιάζει: «Μια και σήμερα!», υπογραμμίζοντας πως ο μήνας φτάνει στο τέλος του.

Το σκίτσο αποτυπώνει με απλότητα το συλλογικό αίσθημα πολλών που μετρούν αντίστροφα για την άνοιξη. Ο Φεβρουάριος, παραδοσιακά ο πιο σύντομος αλλά συχνά και «βαρύς» χειμωνιάτικος μήνας, εμφανίζεται έτοιμος να παραδώσει τη σκυτάλη στον Μάρτιο.

Με μια μόνο φράση, ο Αρκάς καταφέρνει να συμπυκνώσει την προσμονή για καλύτερο καιρό, περισσότερο φως και αλλαγή διάθεσης. Το χιούμορ του παραμένει διακριτικό αλλά εύστοχο, μετατρέποντας μια απλή καλημέρα σε σχόλιο για την εποχική μετάβαση.

Το σκίτσο ήδη κάνει τον γύρο των social media, με τους χρήστες να ταυτίζονται με το «Μια και σήμερα», αποχαιρετώντας τον τελευταίο μήνα του χειμώνα με χαμόγελο.