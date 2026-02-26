Με ένα ακόμη αιχμηρό «Καλημέρα», ο Αρκάς επιστρέφει με σκίτσο που συνδυάζει χιούμορ και καυστικό σχόλιο για τις σχέσεις των δύο φύλων.

Στο νέο του δημιούργημα, οι ημέρες της εβδομάδας –από τη Δευτέρα έως την Κυριακή– εμφανίζονται προσωποποιημένες και συνομιλούν σαν… κορίτσια που συζητούν για το ποιος μήνας τούς αρέσει περισσότερο. Οι απαντήσεις κινούνται σε ρομαντικό τόνο («Αχ, ο Μάιος! Τι ρομαντικός!»), άλλες πιο αυθόρμητες («Ο Ιανουάριος! Παιδαρος!»), μέχρι που η συζήτηση παίρνει απρόσμενη τροπή.

Στην ερώτηση «Εσένα ποιος σου αρέσει;», η Κυριακή –καθισμένη αναπαυτικά σε πολυθρόνα– δίνει την πιο αιχμηρή απάντηση: «Είναι όλοι τους γουρούνια! Πάνε τέσσερις-πέντε φορές μαζί σου και σε κάνουν πέρα στον επόμενο!»

Το χιούμορ του Αρκά βασίζεται για ακόμη μία φορά στην ανατροπή και στην υπερβολή, σατιρίζοντας τη συμπεριφορά των ανδρών μέσα από μια φαινομενικά αθώα, παιδική σκηνή. Η αντίθεση ανάμεσα στην απλότητα του σχεδίου και στο «ενήλικο» υπονοούμενο δημιουργεί το γνώριμο, δηκτικό αποτέλεσμα που χαρακτηρίζει τον δημιουργό.

Σε κάθε περίπτωση, ο Αρκάς παραμένει πιστός στο ύφος του: λίγες λέξεις, απλό σκηνικό και μια τελευταία ατάκα που «χτυπά» κατευθείαν στο θέμα.