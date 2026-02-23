Με το γνώριμο καυστικό του χιούμορ και την αγάπη του για τα λογοπαίγνια, ο Αρκάς επιλέγει να μας καλημερίσει σήμερα, πρώτη ημέρα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, δίνοντας σάρκα και οστά στις έννοιες του χρόνου και των εθίμων.

Στο νέο σκίτσο που δημοσιεύτηκε στα επίσημα social media του σκιτσογράφου, πρωταγωνιστούν δύο γνώριμες φιγούρες από τη σειρά του για τους μήνες και τις ημέρες: ο Φεβρουάριος και η Δευτέρα.

Η «Καθαρά» Δευτέρα: Η ευφυΐα του σκίτσου έγκειται στην κυριολεκτική απόδοση του ονόματος της ημέρας. Βλέπουμε τη «Δευτέρα» (προσωποποιημένη ως μια γυναικεία φιγούρα) να βρίσκεται μέσα σε μια μπανιέρα γεμάτη αφρούς , παίρνοντας το λουτρό της. Με αυτόν τον τρόπο, ο Αρκάς οπτικοποιεί τον εξαγνισμό και την «καθαριότητα» που συμβολίζει η σημερινή ημέρα.

Ο Φεβρουάριος: Δίπλα της, ο Φεβρουάριος —που φέτος έχει την τιμητική του αφού η Καθαρά Δευτέρα «έπεσε» εντός των ορίων του— εμφανίζεται με ανοιχτά χέρια, απευθύνοντας την εορταστική ευχή: «ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ!».

Ο Συμβολισμός

Η Καθαρά Δευτέρα σηματοδοτεί το τέλος της Αποκριάς και την πνευματική και σωματική προετοιμασία των πιστών για το Πάσχα. Ο Αρκάς, «πιάνεται» από την ονομασία της γιορτής και χαρίζει στους ακολούθους του ένα χαμόγελο, υπενθυμίζοντας πως, πέρα από τη λαγάνα και τον χαρταετό, η μέρα απαιτεί… καθαριότητα σε όλα τα επίπεδα.

Το σκίτσο έχει ήδη γίνει viral, με τους χρήστες του διαδικτύου να σχολιάζουν την ευστοχία του, καθώς φέτος ο Φεβρουάριος αποδεικνύεται ιδιαίτερα «γιορτινός» μήνας, φιλοξενώντας την έναρξη της νηστείας πριν παραδώσει τη σκυτάλη στον Μάρτιο.