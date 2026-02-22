Το αποκριάτικο σκίτσο του Αρκά μάς καλημερίζει με τον γνώριμο, αιχμηρό του τρόπο. Η φιγούρα, ντυμένη με επιβλητικό καπέλο, μάσκα και θεατρική κάπα, ισορροπεί ανάμεσα στη σάτιρα και την αθωότητα, θυμίζοντάς μας πως οι Απόκριες είναι η τέλεια αφορμή για να παίξουμε ρόλους και να γελάσουμε με τις υπερβολές μας.

Με την χαρακτηριστική γραμμή και το λεπτό χιούμορ που διακρίνει τον δημιουργό, το σκίτσο αποτυπώνει το πνεύμα των ημερών: λίγη μεταμφίεση, λίγη υπερβολή, πολλή φαντασία. Η μάσκα δεν κρύβει, αλλά αναδεικνύει τη σατιρική ματιά, μετατρέποντας την «Καλημέρα» σε ένα πονηρό νεύμα προς την καθημερινότητα που αφήνουμε για λίγο στην άκρη.

Ένα ακόμα απολαυστικό καρέ που αποδεικνύει πως ο Αρκάς ξέρει να «ντύνει» την επικαιρότητα και τις γιορτές με χιούμορ που μένει.