«Καλό μήνα» μας εύχεται ο γνωστός σκιτσογράφος Αρκάς. Μέσα σε ένα τοπίο καταστροφής, όπου οι φλόγες καταπίνουν τα πάντα και τα ερείπια μαρτυρούν το χάος, μια παιδική φιγούρα στέκεται σιωπηλή. Το βλέμμα γεμάτο αμηχανία και πικρή αθωότητα, γίνεται καθρέφτης μιας σκληρής πραγματικότητας.

Η αντίθεση ανάμεσα στην απλότητα της μορφής και τη βιαιότητα του φόντου δημιουργεί ένα ισχυρό σχόλιο για τον πόλεμο, την απώλεια και την ευθραυστότητα της ανθρώπινης ύπαρξης που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μία μέρα μετά και την επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ κατά του Ιράν.