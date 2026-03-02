Ένα λιτό αλλά ιδιαίτερα φορτισμένο σκίτσο δημοσίευσε ο Αρκάς, με αφορμή τον θάνατο του Ανώτατου Ηγέτη της Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, εν μέσω πολεμικών εξελίξεων.

Στο σκίτσο δεσπόζει μια σκοτεινή, σχεδόν απόκοσμη φιγούρα με σαρίκι, βυθισμένη στο μαύρο φόντο. Στο πάνω μέρος αναγράφεται η λέξη «Καλημέρα», ενώ στο κέντρο κυριαρχεί με έντονα κόκκινα γράμματα το «R.I.P.», συνοδευόμενο από τη φράση «Rot In Peace» — μια σαρκαστική παραλλαγή του «Rest In Peace».

Το μήνυμα και ο συμβολισμός

Η επιλογή του απόλυτου σκοταδιού και της σιλουέτας παραπέμπει σε τέλος εποχής, ενώ το κόκκινο χρώμα ενισχύει τη σύνδεση με τον πόλεμο και το αίμα. Η φράση «Rot In Peace» («Σάπισε εν ειρήνη») προσδίδει ξεκάθαρα ειρωνικό και δηκτικό τόνο, στοιχείο που χαρακτηρίζει συχνά τη γραφή και την εικονογραφική γλώσσα του Αρκά.

Το σκίτσο δημοσιεύεται σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, με τις συγκρούσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη και τις διεθνείς αντιδράσεις να πολλαπλασιάζονται.

Πολιτικό σχόλιο με ελάχιστα στοιχεία

Ο Αρκάς επιλέγει για ακόμη μία φορά τον μινιμαλισμό: χωρίς εκτενή λεζάντα, χωρίς περίπλοκο σκηνικό. Μόνο μια σκιά, ένα μήνυμα και ένα οξύ λογοπαίγνιο. Το αποτέλεσμα είναι ένα σκίτσο που λειτουργεί περισσότερο ως πολιτική δήλωση παρά ως απλή εικονογράφηση επικαιρότητας.