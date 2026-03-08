Το νέο σκίτσο του Αρκά κινείται στο γνώριμο, λιτό αλλά ιδιαίτερα συμβολικό ύφος του δημιουργού. Κυριαρχεί μια σκοτεινή, σχεδόν σιωπηλή φιγούρα ντυμένη στα μαύρα, σκυμμένη προς τα εμπρός, που αποπνέει μια αίσθηση βάρους και περισυλλογής, μιας και σήμερα είναι Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας. Πάνω από τη μορφή δεσπόζει η λέξη «καλημέρα», γραμμένη με τον χαρακτηριστικό καλλιγραφικό τρόπο που συχνά χρησιμοποιεί ο Αρκάς στις καθημερινές του αναρτήσεις.

Η αντίθεση ανάμεσα στον χαιρετισμό της ημέρας και στη βαριά, σκοτεινή φιγούρα δημιουργεί έναν έντονο συμβολισμό, εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η εικόνα μοιάζει να σχολιάζει με υπαινικτικό τρόπο τη διάθεση της κοινωνίας ή τη συναισθηματική φόρτιση της καθημερινότητας, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτή την ερμηνεία στον αναγνώστη – στοιχείο που αποτελεί σταθερό χαρακτηριστικό της δουλειάς του γνωστού σκιτσογράφου.

Όπως συμβαίνει συχνά με τα έργα του Αρκά, το σκίτσο συνδυάζει απλότητα στην εικόνα και πολυεπίπεδο νόημα, προκαλώντας σκέψεις και συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου οι δημιουργίες του γίνονται συχνά viral.

Με ελάχιστα στοιχεία και χωρίς λόγια πέρα από μια «Καλημέρα», ο σκιτσογράφος καταφέρνει για ακόμη μια φορά να αποτυπώσει ένα σχόλιο για τη διάθεση της εποχής.