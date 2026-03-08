Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τον θαυμασμό του για τη Τζόρτζια Μελόνι, σε δηλώσεις του στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera.

«Η Μελόνι είναι εξαρετικη ηγέτιδα, προσπαθεί πάντα να βοηθήσει» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σε ερώτηση της Corriere della Sera σχετικά με την απόφαση της Ιταλίας να αποστείλει φρεγάτα στα χωρικά ύδατα της Κύπρου, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την εκτίμησή του προς την Ιταλίδα πρωθυπουργό. «Η Τζόρτζια Μελόνι είναι μια εξαιρετική ηγέτιδα, προσπαθεί πάντα να βοηθήσει και είναι φίλη μου. Αγαπώ την Ιταλία και την θεωρώ σπουδαία ηγέτιδα”» τόνισε.