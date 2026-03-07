Η Ιταλία στέλνει φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού της στην Κύπρο, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στο νησί, λίγες ημέρες μετά την επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε βρετανική βάση, όπως ανακοίνωσε η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

«Για να διασφαλισθεί η ασφάλεια των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναπτύσσουμε μια ιταλική φρεγάτα στην Κύπρο» σε «μια πράξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, αλλά κυρίως πρόληψης», ανέφερε η Μελόνι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά της.

Η πρωθυπουργός υπογράμμισε επίσης ότι «η Ιταλία δεν αποτελεί μέρος της σύγκρουσης και δεν έχει την πρόθεση να αποτελέσει», καθιστώντας σαφή τη στάση της Ρώμης απέναντι στις εξελίξεις στην περιοχή.

Η φρεγάτα Federico Martinengo, εξοπλισμένη με πυραύλους και με πλήρωμα άνω των 160 μελών, απέπλευσε το απόγευμα της Παρασκευής από τον Τάραντα της νότιας Ιταλίας, σύμφωνα με το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η Μελόνι σημείωσε τέλος ότι η Ιταλία βρίσκεται σε «στενές συνομιλίες» με το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία, με στόχο «να αποφευχθεί μια νέα κλιμάκωση» στην περιοχή.