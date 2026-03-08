Ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, υποστήριξε ότι αρκετοί αμερικανοί στρατιώτες έχουν αιχμαλωτιστεί.

«Μου έχει αναφερθεί ότι αρκετοί αμερικανοί στρατιώτες έχουν αιχμαλωτιστεί. Αλλά οι Αμερικανοί ισχυρίζονται ότι σκοτώθηκαν εν ώρα καθήκοντος. Παρά τις μάταιες προσπάθειές τους, η αλήθεια δεν είναι κάτι που μπορούν να κρύψουν για πολύ καιρό», ανέφερε ο Λαριτζανί σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ αργά το βράδυ του Σαββάτου.

Ο ίδιος νωρίτερα το Σάββατο, είχε δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιδιώκουν τη «διάλυση» της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Ο στόχος τους ήταν (…) η θεμελιώδης διάλυση του Ιράν», δήλωσε ο Λαριτζανί σε μαγνητοσκοπημένη συνέντευξή του η οποία μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Ο Λαριτζανί υποστήριξε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχείρησαν να αναπαραγάγουν στο Ιράν την επιχείρησή τους στη Βενεζουέλα: «πίστευαν ότι θα ήταν όπως στη Βενεζουέλα: θα χτυπούσαν, θα έπαιρναν τον έλεγχο και θα τελείωναν. Όμως τώρα είναι παγιδευμένοι» πρόσθεσε.

Ο Λαριτζανί, ο οποίος τόνισε ότι δεν έκλεισαν οι Ιρανοί τα Στενά του Ορμούζ αλλά τα Στενά έκλεισαν εξαιτίας του πολέμου, έκανε έκκληση για ενότητα μεταξύ των ιρανών αξιωματούχων και τόνισε πως οι ΗΠΑ πρέπει να πληρώσουν για τις πράξεις τους.